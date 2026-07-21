Por meio do aplicativo Caixa Tem, milhões de brasileiros receberão R$ 600 ou mais nos próximos dias. Os valores estão relacionados aos pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho. Os repasses começaram a ser feitos nesta segunda-feira (20) e seguirão até o dia 31.

A quantia mínima distribuída pelo principal programa de transferência de renda do país é de R$ 600. Mas existem valores adicionais que podem elevar esse patamar. Na média, o auxílio pago às famílias nos próximos dias será de R$ 679,19, segundo o Governo Federal.

Os repasses seguem o cronograma do programa, que contempla os últimos dez dias do mês e o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Vale lembrar que as famílias devem atender ao critérios do programa, que envolvem renda familiar e dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Também existem condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como a frequência escolar de crianças e adolescentes, a atualização da caderneta de vacinação e o acompanhamento pré-natal, quando aplicável, que precisam ser cumpridas.

O dinheiro pode ser movimentado através do Caixa Tem, na função débito ou sacado em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Confira o calendário de julho de 2026 do Bolsa Família:

Final do NIS: 1 – pagamento em 20/7

Final do NIS: 2 – pagamento em 21/7

Final do NIS: 3 – pagamento em 22/7

Final do NIS: 4 – pagamento em 23/7

Final do NIS: 5 – pagamento em 24/7

Final do NIS: 6 – pagamento em 27/7

Final do NIS: 7 – pagamento em 28/7

Final do NIS: 8 – pagamento em 29/7

Final do NIS: 9 – pagamento em 30/7

Final do NIS: 0 – pagamento em 31/7

Pagamento do Bolsa Família ao longo do ano: