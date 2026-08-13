O Bolsa Família inicia os pagamentos de agosto no dia 18, com depósitos realizados conforme o último dígito do NIS. Os valores podem chegar a R$ 1.000, dependendo da composição familiar. O dinheiro fica disponível para movimentação pelo Caixa Tem.

O cronograma deste mês segue até 31 de agosto e distribui os pagamentos em dias diferentes. Beneficiários com NIS final 1 recebem em 18 de agosto, enquanto os de final 2 recebem no dia 19. A sequência continua até o último grupo.

Calendário do Bolsa Família em agosto

Quem possui NIS final 3 terá o depósito liberado em 20 de agosto, e o final 4, no dia 21. Já os finais 5, 6, 7, 8 e 9 recebem, respectivamente, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28. O final 0 fecha o calendário em 31 de agosto.

O valor básico do programa é de R$ 600 por família, mas adicionais podem elevar a quantia mensal. São previstos R$ 150 para cada criança de até seis anos e R$ 50 para gestantes. Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos também podem gerar adicional de R$ 50.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem pode receber os valores

Para participar, a família precisa estar inscrita no CadÚnico e ter renda mensal por pessoa de até R$ 218. O cálculo considera os rendimentos dos integrantes que vivem na mesma residência. Algumas transferências governamentais e indenizações específicas não entram nessa conta.

Também é necessário cumprir as chamadas condicionalidades do programa para evitar bloqueios. Entre elas estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento nutricional dos menores de sete anos e a vacinação. Gestantes precisam realizar o acompanhamento pré-natal.

As informações cadastrais devem ser atualizadas, em regra, a cada 24 meses ou sempre que houver mudança na família. Quando os dados permanecem iguais, existe a possibilidade de confirmar a atualização pelos canais digitais do Cadastro Único. Alterações devem ser informadas à rede de atendimento.