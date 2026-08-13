Uma nova aplicação da madeira pode transformar a forma como janelas e fachadas são produzidas. O material passa por um tratamento que reduz sua opacidade sem comprometer a estrutura das fibras. A tecnologia combina leveza, resistência e potencial de eficiência térmica.

A transformação começa com a retirada da lignina, componente responsável pela coloração escura e parte da opacidade natural da madeira. O processo preserva a estrutura de celulose, criando uma base capaz de receber outros materiais. Depois, os espaços microscópicos são preenchidos com uma resina transparente.

Como a madeira se torna transparente

O resultado é uma placa que permite a passagem de luz e apresenta propriedades diferentes das encontradas no vidro convencional. Em vez de se quebrar facilmente e produzir fragmentos, a madeira modificada tende a suportar impactos com maior flexibilidade. Isso pode ampliar seu uso em projetos arquitetônicos.

Pesquisas realizadas no Japão ajudaram a desenvolver e avaliar o material para aplicações na construção civil. A estrutura vegetal apresenta resistência mecânica relevante e também pode contribuir para o isolamento térmico. Em regiões sujeitas a variações climáticas, essa característica pode reduzir a necessidade de climatização.

Créditos: fanjianhua / Freepik

Benefícios e obstáculos para a produção

Entre as principais vantagens está a possibilidade de diminuir a transferência de calor entre ambientes internos e externos. A madeira também pode apresentar menor peso que algumas soluções tradicionais usadas em esquadrias e fachadas. Com isso, arquitetos ganham mais liberdade para desenvolver estruturas diferenciadas.

Outro ponto envolve a matéria-prima, já que a madeira pode ser obtida de fontes renováveis quando há manejo florestal adequado. A alternativa também surge em um cenário de preocupação com o consumo de recursos utilizados na fabricação convencional do vidro. Ainda assim, a tecnologia precisa superar desafios antes de alcançar grande escala.

O tratamento químico necessário para remover a lignina ainda exige reagentes e etapas de processamento que elevam os custos. Pesquisadores trabalham em métodos capazes de reduzir o uso desses produtos e melhorar a recuperação dos compostos empregados. A durabilidade e a manutenção da transparência também continuam sendo aspectos importantes.