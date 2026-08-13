O Bolsa Família de agosto terá os primeiros depósitos liberados em 18 de agosto de 2026. O cronograma segue até o dia 31, conforme o último número do NIS. Em julho, os pagamentos começaram no dia 20, fazendo com que o calendário de agosto tenha início antecipado.

A distribuição dos valores acontece de maneira escalonada para evitar concentrações nos canais de atendimento. Beneficiários com NIS final 1 recebem em 18 de agosto, enquanto aqueles com final 2 terão o dinheiro disponível no dia 19. A sequência avança diariamente.

Veja as datas de pagamento

O calendário continua com NIS final 3 em 20 de agosto e final 4 no dia 21. Depois, os finais 5, 6, 7, 8 e 9 recebem nos dias 24, 25, 26, 27 e 28, respectivamente. O último grupo, com final 0, terá acesso ao benefício em 31 de agosto.

O pagamento pode ser movimentado pelo Caixa Tem, sem que o beneficiário precise comparecer imediatamente a uma agência. O aplicativo permite realizar transferências, pagar contas e utilizar cartão virtual para compras. Também existem opções de saque em pontos autorizados pela Caixa.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Quem tem direito ao benefício

O programa atende famílias inscritas no Cadastro Único que se enquadram nos critérios de renda estabelecidos pelo Governo. O valor mínimo mensal é de R$ 600 por família, podendo aumentar conforme a composição familiar. Os adicionais são calculados a partir das informações registradas no cadastro.

Entre os acréscimos previstos estão R$ 150 para cada criança de até seis anos. Também há parcelas de R$ 50 destinadas a gestantes e a crianças e adolescentes dentro das faixas previstas pelo programa. Por isso, famílias com diferentes integrantes podem receber valores superiores ao piso.

Além do requisito de renda, os beneficiários precisam manter compromissos relacionados à saúde e à educação. Crianças devem frequentar a escola regularmente e manter a vacinação atualizada. Gestantes precisam realizar o acompanhamento pré-natal durante a gravidez.