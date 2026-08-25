A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (24) um novo pagamento do programa Pé-de-Meia. A parcela de R$ 200 é destinada aos estudantes do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nascidos em janeiro e fevereiro. O dinheiro é depositado no Caixa Tem.

Além do incentivo mensal, estudantes da EJA aprovados no primeiro semestre de 2026 podem receber também o Incentivo Conclusão. Os valores ficam disponíveis na Poupança CAIXA Tem e podem ser movimentados pelo aplicativo. O estudante pode realizar PIX, transferências e pagamentos diretamente pela plataforma.

Quem recebe o pagamento

O Pé-de-Meia é voltado a estudantes do ensino médio público que fazem parte de famílias inscritas no CadÚnico. O programa contempla tanto alunos do ensino regular quanto participantes da EJA. Para receber as parcelas, é necessário cumprir os critérios de matrícula e frequência definidos pelo programa.

No ensino regular, o incentivo de frequência corresponde a R$ 200 por mês e pode ser movimentado pelo estudante. Também existem depósitos anuais de R$ 1.000 para cada ano concluído. Esse valor fica bloqueado e só poderá ser retirado depois da conclusão do ensino médio.

Já para estudantes da EJA, o pagamento possui regras próprias. São R$ 200 pela comprovação da matrícula e R$ 225 vinculados à frequência, com possibilidade de movimentação. Os depósitos anuais de R$ 1.000 seguem a mesma lógica e permanecem retidos até a formatura.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como consultar e movimentar o dinheiro

A identificação dos estudantes é feita pelo Ministério da Educação com base nos dados enviados pelas redes de ensino. Depois da validação das informações, o MEC encaminha a folha à Caixa, responsável por abrir as contas e processar os pagamentos. O estudante pode acompanhar a situação pelo aplicativo Jornada do Estudante.

Os valores disponíveis podem ser usados pelo Caixa Tem para pagamentos, transferências e PIX. Também é possível movimentar o dinheiro por meio do cartão associado ao programa. Para verificar as próximas datas, o beneficiário deve acompanhar os canais oficiais da Caixa e as informações disponibilizadas pelo aplicativo.