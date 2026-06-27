A CBF definiu os detalhes da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro para o retorno da competição após a Copa do Mundo. A entidade também já colocou em prática mudanças na política de horários dos jogos.

Entre as alterações, estão a proibição de partidas às 19h durante a semana e a eliminação de jogos no fim da noite de domingo. Para os confrontos dominicais, o limite estabelecido para o início das partidas passa a ser 19h30 — anteriormente, era possível ter jogos até mesmo às 20h30.

🚨 AGORA! CBF faz mudanças nos horários dos jogos do Brasileirão.



PRINCIPAIS MUDANÇAS:

• Sem jogos às 19h no meio de semana (esse desenho também foi colocado em prática na Copa do Brasil);



• Sem jogos no fim da noite de domingo. Nesse dia, os jogos começarão no máximo às… pic.twitter.com/kUlEEorUal — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 22, 2026

Mudanças já tem data para entrar em vigor

As mudanças já valem para os jogos da 19ª à 24ª rodada, contemplados na atualização mais recente da tabela, e a tendência é que o modelo seja mantido nas rodadas seguintes.

A reorganização dos horários é resultado de discussões com os clubes no contexto das tratativas sobre a futura liga do futebol brasileiro.

Em reuniões recentes, a CBF apresentou estudos sobre audiência e presença de público e já havia sinalizado a intenção de encerrar a realização de jogos às 19h em dias úteis e às 20h30 aos domingos. O principal objetivo da medida é aumentar a média de público nos estádios.

Até aqui, a CBF vinha tentando equilibrar interesses das detentoras de direitos de transmissão, exigências legais — como o intervalo mínimo de 66 horas entre partidas — e o calendário apertado das competições organizadas pela Conmebol.

Os estudos realizados pela entidade

Como parte da análise, a CBF desenvolveu um índice para avaliar o desempenho de público em diferentes horários de jogos. Para isso, dividiu os clubes em cinco grupos, com base em suas médias de público, e comparou esses números com a média geral do campeonato em cada faixa horária.

Nesse modelo, o resultado “1” representa desempenho equivalente à média geral de público do Brasileirão. Valores abaixo de 1 indicam desempenho inferior à média, enquanto números acima de 1 apontam maior presença de torcedores.

Com base nesses dados, a entidade embasou a decisão de restringir jogos às 19h durante a semana e limitar partidas após 19h30 aos domingos.