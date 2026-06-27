Enquanto o Santos garante a permanência de um zagueiro com passagem por seleções de base, o Flamengo amplia sua presença no mercado de luxo e licenciamento internacional fora das quatro linhas. Os dois clubes brasileiros seguem caminhos distintos em suas estratégias recentes, reforçando tanto o projeto esportivo quanto o institucional.

No caso santista, a diretoria acertou a renovação do contrato do defensor Marcelo Contreras, que agora permanece vinculado ao clube por mais três temporadas. A assinatura do novo vínculo está em fase final de ajustes burocráticos e atende a uma solicitação do departamento de futebol profissional, que vê o atleta como peça importante para o futuro do elenco.

Formado nas categorias de base, o jogador vive sua última temporada no Sub-20 e ainda poderá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do próximo ano. Após essa competição, ele deixará a base por conta da idade e passará a integrar de forma definitiva a estrutura profissional. O contrato anterior tinha validade até junho do próximo ano, o que acelerou as tratativas pela extensão.

Com convocações frequentes para a Seleção Boliviana, Contreras tem ganhado destaque internacional. O fato de dividir o mesmo agente de Miguelito, que também renovou recentemente com o clube, ajudou a tornar as negociações mais simples e objetivas. O zagueiro já atuou em equipes de base da Bolívia e começa a ser observado com mais atenção pela seleção principal do país.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Flamengo anunciou uma parceria de alto padrão com a relojoaria suíça Hublot. O clube lançou uma edição limitada do modelo Classic Fusion Flamengo 42mm, com apenas 130 unidades numeradas, que será distribuída no Brasil pela Sara Joias.

O produto, que chega ao mercado no fim de agosto, já desperta interesse entre colecionadores e torcedores, mesmo antes da venda oficial. Inspirado nas cores e identidade rubro-negra, o relógio traz caixa em cerâmica preta, pulseira em couro e borracha e detalhes em vermelho, além de movimento automático com reserva de marcha de cerca de 48 horas.