Muitos brasileiros que pensam em ter uma aposentadoria tem um dúvida em mente: quando pode fazer o pedido do meu benefício? Se você tem essa dúvida ou conhece alguém nessa situação, existe uma ferramenta que é ideal para esse tipo de consulta.

O Meu INSS oferece aos segurados a ferramenta “Simular Aposentadoria”, que permite estimar o valor do benefício futuro e o tempo restante de contribuição necessário para se aposentar.

O cálculo é feito com base nos dados já registrados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas o resultado tem caráter apenas informativo, não garantindo direito ao valor ou à concessão do benefício.

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Auxílio para entendimento de regras importantes

A simulação também ajuda o usuário a entender as regras previdenciárias em vigor, incluindo as regras de transição da Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019). Essas regras preveem mudanças graduais nos requisitos de idade e pontuação até 2031 e 2033, e os detalhes podem ser consultados diretamente no relatório gerado pelo sistema.

Caso a simulação indique que os requisitos já foram atingidos, o segurado pode solicitar a aposentadoria para análise do INSS. Nessa etapa, o órgão verifica todas as informações e pode exigir documentos que comprovem vínculos de trabalho, salários e dados pessoais antes de confirmar o direito ao benefício.

O acesso ao serviço é feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, com login e senha, pesquisando por “Simular Aposentadoria”. O usuário pode revisar e atualizar informações como idade, tempo de contribuição e vínculos trabalhistas, além de gerar o resultado em PDF ou iniciar diretamente o pedido de aposentadoria.

Por fim, a ferramenta também permite projetar o valor estimado do benefício, especialmente para quem está a até cinco anos de cumprir os requisitos. Ainda assim, a concessão definitiva depende da análise do INSS, que valida toda a vida laboral com base em documentos oficiais.