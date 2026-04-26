Cientistas da Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Nankín, na China, criaram um sistema inovador que converte gotas de chuva em eletricidade, utilizando água sem a necessidade de metais.

O dispositivo, chamado W-DEG (Gerador de Eletricidade Integrado com Água), é um gerador flutuante que capta a energia gerada pelo impacto da água, oferecendo uma alternativa sustentável para a geração elétrica.

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Funcionamento do W-DEG

O design do W-DEG permite que ele flutue na superfície da água, tornando-o flexível para uso em lagos, reservatórios e áreas costeiras. O dispositivo possui uma camada dielétrica que gera um pulso elétrico ao ser atingida por gotas de água.

Essa camada, juntamente com a água que atua como suporte mecânico e eletrodo inferior, facilita a conversão da energia em corrente elétrica de forma estável. A pesquisa destaca que o uso de água reduz o peso total do dispositivo em até 80% em comparação com geradores tradicionais.

Cada gota de água pode gerar até 250 volts, comparável a geradores convencionais. Segundo Wanlin Guo, usar a água com funções estruturais e elétricas amplia as possibilidades de gerar energia da chuva. O sistema ainda possui microorifícios de drenagem que evitam acúmulo e mantêm a eficiência em chuvas intensas.

O W-DEG é composto por três elementos principais: um eletrodo superior, uma camada dielétrica e uma massa de água na parte inferior. Quando uma gota atinge a camada dielétrica, a pressão do impacto, combinada com a incompressibilidade da água, provoca a redistribuição de cargas elétricas.

O design flutuante do W-DEG permite sua instalação em locais onde equipamentos tradicionais não podem ser utilizados. Ele pode ser facilmente posicionado em reservatórios, canais ou áreas costeiras, e sua modularidade possibilita a adição de mais unidades para aumentar a coleta de energia.