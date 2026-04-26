Demitido do Corinthians recentemente, o técnico Dorival Jr passou a ser sombra para Roger Machado no São Paulo. Diante do trabalho oscilante que o atual comandante tricolor faz até o momento, o nome do velho conhecido surgiu com força nos bastidores do clube.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, a cúpula são-paulina fez contato com o estafe de Dorival nos últimos dias para saber mais sobre sua disponibilidade. O representante do treinador, por sua vez, agradeceu o convite, mas afirmou que ele não aceita conversar neste momento em respeito a Roger.

Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC

Diante da recusa, o Tricolor Paulista pediu, ao menos, que fosse avisado em caso de propostas de outras agremiações. A preocupação da diretoria é não fazer a troca de comando enquanto o profissional está livre no mercado e acabar perdendo ele para a concorrência, especialmente da Série A do Brasileirão.

Internacional, Grêmio e Santos, por exemplo, são alguns dos times cujos treinadores estão balançando no cargo. Até o momento, Dorival foi o único nome pensado pelo SP para eventualmente substituir Roger. Especulados nos últimos dias, Bruno Lage e Pedro Martins sequer foram cogitados no Morumbi.

Multa de Roger Machado é salgada

Além da questão do desempenho do time, o Tricolor precisa olhar pelo lado financeiro antes de demitir Roger. Isso porque o clube teria que desembolsar R$ 2,1 milhões em multa para o treinador e sua comissão técnica.

Seria mais uma quantia somada aos quase R$ 7 milhões que o time paulista deve a Hernán Crespo e Luis Zubeldía, referentes às rescisões ainda não pagas aos argentinos. Tendo em vista a situação financeira nada confortável da instituição, essa é uma questão importante a ser levantada antes de qualquer decisão.

Vale destacar, também, que uma demissão de Roger pode culminar com a saída do diretor executivo Rui Costa, que o contratou e é um de seus maiores defensores internamente.