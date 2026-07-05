Uma das maiores iniciativas de infraestrutura tecnológica da América Latina está ganhando forma no interior do Ceará. Com investimento estimado em R$ 200 bilhões, um gigantesco complexo de centros de dados está sendo erguido para atender à ByteDance, empresa chinesa responsável pela plataforma TikTok.

À primeira vista, a estrutura impressiona pelas dimensões. As longas fileiras de pilares de aproximadamente 5,5 metros de altura, visíveis da rodovia entre áreas de vegetação, lembram construções monumentais da Antiguidade. No entanto, o cenário representa um projeto voltado ao futuro da tecnologia e da economia digital.

As obras avançam em ritmo acelerado. Em poucos meses, uma área antes coberta por vegetação deu lugar a uma ampla estrutura composta por concreto e aço. O primeiro dos edifícios destinados aos servidores já recebe a instalação da cobertura, enquanto as próximas etapas incluem o fechamento das paredes e a preparação para receber equipamentos de processamento e rede.

Quando estiver concluído, o empreendimento será o maior complexo de data centers da ByteDance fora da China. A capacidade inicial prevista é de 200 megawatts, mas o plano de expansão prevê alcançar até 1 gigawatt, ampliando significativamente a infraestrutura tecnológica da região.

A expectativa é que o primeiro centro de dados entre em funcionamento até o fim de 2027. O projeto reforça o interesse da China em ampliar sua presença estratégica no Brasil, especialmente em setores ligados à tecnologia e ao armazenamento de informações.

Além do impacto tecnológico, a construção movimenta a economia local ao gerar empregos e atrair novos investimentos, consolidando o Ceará como um importante polo para grandes projetos de infraestrutura digital no país.