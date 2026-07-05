Quem recebe mensalmente as parcelas do Bolsa Família, precisa ficar atento as novidades, atualizações e orientações sobre o programa, feita pelos órgãos públicos. Um bom exemplo disso vem de uma cidade no Rio de Janeiro.

A Prefeitura de Paracambi, que faz parte do Poder Executivo, informou que, a partir de julho, terá início o acompanhamento obrigatório de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Todos os beneficiários devem comparecer à unidade de saúde mais próxima de sua residência para realizar o procedimento. A orientação também se aplica às famílias que não possuem crianças.

No momento do atendimento, é necessário apresentar Cartão do SUS ou CPF, além da caderneta de vacinação das crianças de até 7 anos, caderneta de pré-natal no caso de gestantes e comprovante de residência.

A administração municipal alerta que o não cumprimento do acompanhamento pode resultar no bloqueio do benefício, conforme as regras do programa. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem procurar a Coordenação de Saúde, localizada abaixo da Câmara Municipal de Vereadores.

Créditos: Agência Brasil/Lyon Santos/ MDS

Calendário de pagamentos confirmado para julho

A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos de julho do Bolsa Família no próximo dia 20. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1, conforme o calendário escalonado do programa.

Os repasses ocorrem sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com liberação gradual de acordo com o final do NIS. A única exceção é o mês de dezembro, quando os pagamentos são antecipados. Para consultar a data correta, o beneficiário deve verificar o último dígito do NIS, disponível no cartão do programa.

Confira o calendário do Bolsa Família de julho de 2026: final do NIS 1 (20/7), final 2 (21/7), final 3 (22/7), final 4 (23/7), final 5 (24/7), final 6 (27/7), final 7 (28/7), final 8 (29/7), final 9 (30/7) e final 0 (31/7).

Ao longo do ano, os pagamentos seguem a mesma lógica em agosto (18/8 a 31/8), setembro (17/9 a 30/9), outubro (19/10 a 30/10), novembro (16/11 a 30/11) e dezembro (10/12 a 23/12).