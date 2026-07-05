Quem é beneficiário do Bolsa Família muitas vezes tem dúvidas sobre os mais diversos temas, como calendário de pagamentos e os próprios valores. Um bom exemplo disso, diz respeito a um possível aumento no valor para receber: afinal, como isso pode acontecer em julho?

Quem deseja aumentar o valor recebido pelo Bolsa Família deve, antes de tudo, manter as informações da família atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

Atualmente, não há previsão de reajuste no benefício básico para julho de 2026. Assim, o principal caminho para receber um valor maior é garantir que todos os dados cadastrais estejam corretos, permitindo que o governo calcule corretamente os benefícios adicionais.

Créditos: MDAS/Divulgação

Mantenha o Cadastro Único atualizado

Qualquer alteração na situação da família deve ser informada ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou ao posto de atendimento do CadÚnico. Entre as mudanças que precisam ser comunicadas estão:

nascimento de uma criança, para inclusão do Benefício Primeira Infância;

confirmação de gravidez, possibilitando o acesso ao Benefício Variável à Gestante;

redução da renda familiar;

mudança de endereço ou alteração na composição da família.

Confira os benefícios adicionais

O valor do Bolsa Família é formado pelo benefício mínimo de R$ 600, acrescido de adicionais conforme o perfil dos integrantes da família. Entre eles estão:

Benefício Primeira Infância: adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos;

adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos; Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 50 para cada gestante, nutriz (mãe que amamenta) e criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos.

Uma forma de verificar se todos os valores estão sendo pagos corretamente é consultar o extrato no aplicativo Bolsa Família ou no Caixa Tem. O detalhamento informa quanto foi concedido para cada integrante da família. Caso algum adicional não apareça, mesmo havendo direito ao benefício, é recomendável atualizar ou revisar o cadastro.

Para evitar bloqueios, suspensões ou reduções no benefício, as famílias também precisam cumprir as condicionalidades exigidas pelo programa, como:

manter a vacinação das crianças em dia e realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes;

garantir a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.

Entenda a Regra de Proteção

Famílias que aumentam a renda acima do limite de R$ 218 por pessoa podem passar a integrar a Regra de Proteção. Nessa situação, o benefício não é cancelado imediatamente: o pagamento é reduzido para 50% do valor por até dois anos. Caso a renda volte a cair dentro dos critérios do programa, o benefício pode ser restabelecido em seu valor integral.

Se a família acredita ter direito a um valor maior — por exemplo, devido à presença de crianças pequenas, gestantes ou nutrizes — e esses adicionais não aparecem no pagamento, a orientação é procurar o setor responsável pelo Bolsa Família ou o CRAS do município para solicitar a revisão das informações cadastradas.