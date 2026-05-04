China está ampliando sua dependência externa ao importar soja de países como Brasil e Estados Unidos, em um movimento que representa também a transferência indireta de grandes volumes de água utilizados na produção agrícola. No entanto, essa estratégia faz parte de um planejamento estrutural diante das limitações naturais do país asiático, que busca preservar seus próprios recursos.

Esse cenário está diretamente ligado ao conceito de “água virtual”, que explica justamente como recursos hídricos são incorporados aos produtos agrícolas comercializados internacionalmente. Até mesmo a soja, que possui alta demanda de água, se torna peça central nessa lógica adotada pela China, ampliando sua dependência externa de forma estratégica.

Estratégia reduz pressão sobre recursos naturais

A decisão de importar soja em vez de produzir internamente está associada à escassez de água em regiões estratégicas do país, especialmente no norte. No entanto, ao adquirir o grão de mercados externos, a China preserva seus reservatórios para consumo humano e atividades industriais, garantindo maior estabilidade interna.

Além disso, o país enfrenta limitações significativas de terras aráveis, concentrando cerca de 20% da população mundial em menos de 10% das áreas cultiváveis. Justamente por isso, o governo de Xi Jinping prioriza o plantio de alimentos essenciais como arroz, trigo e milho, considerados fundamentais para a segurança alimentar.

A soja, por outro lado, possui menor rendimento por hectare e é destinada principalmente à produção de óleo e ração animal. Até mesmo por esse motivo, seu cultivo foi sendo direcionado ao mercado internacional ao longo das últimas décadas, consolidando uma dependência externa relevante.

Brasil lidera vendas ao país asiático

O Brasil aparece como principal fornecedor de soja para a China em 2026, com mais de 6,5 milhões de toneladas exportadas, segundo a consultoria Royal Rural. No entanto, a Argentina também tem papel relevante com 3,2 milhões de toneladas, enquanto os Estados Unidos registram 1,4 milhões.

Esses volumes representam 52% das importações chinesas vindas do Brasil, 26% da Argentina e 12% dos americanos. Justamente em fevereiro, os embarques brasileiros somaram 2,3 milhões de toneladas, alta de 68% na comparação anual, reforçando a liderança brasileira.

Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentaram queda de 66% nas exportações, reflexo das tensões comerciais envolvendo Donald Trump e Xi Jinping. Até mesmo esse cenário contribui para o fortalecimento do Brasil no mercado asiático, ampliando sua participação e consolidando sua posição de destaque global.

Créditos: Divulgação/Casa Branca

Disputas comerciais moldam o cenário

As negociações entre China e Estados Unidos seguem influenciando o comércio global de soja, com atrasos nas compras da safra americana e maior demanda por outros fornecedores. No entanto, encontros futuros entre Donald Trump e Xi Jinping ainda podem redefinir esse panorama.

Ronaldo Fernandes, analista da Royal Rural, destaca que a China continuará comprando soja brasileira mesmo diante de possíveis acordos. Segundo ele, o produto brasileiro apresenta custo mais competitivo e maior regularidade no fornecimento, mantendo vantagem estratégica.

Além disso, regras fitossanitárias têm impactado o setor, como a exigência chinesa de tolerância zero para plantas daninhas. Até mesmo essa medida levou a Cargill a suspender temporariamente exportações, enquanto o Ministério da Agricultura do Brasil negocia ajustes com o governo chinês, buscando uma solução rápida para manter o fluxo comercial ativo e evitar novos entraves nas exportações.