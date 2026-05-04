O Palmeiras voltou a demonstrar interesse na contratação de um dos principais jogadores do Internacional na temporada, reforçando a busca por um nome de destaque para o elenco. A movimentação ocorre em meio à valorização do atleta no mercado e ao monitoramento constante feito pela diretoria alviverde, que já havia tentado a contratação anteriormente.

O nome em questão é Alexandro Bernabei, lateral-esquerdo que vive grande fase no clube gaúcho e voltou ao radar do time paulista. As informações apontam que o jogador recebeu novas sondagens recentemente, justamente em um momento em que o Palmeiras avalia opções para o setor, especialmente após a lesão sofrida por Joaquín Piquerez.

Interesse antigo volta à pauta

Essa não é a primeira vez que o Palmeiras tenta avançar por essa contratação, o que reforça o interesse antigo no atleta. Ainda no fim de 2024, o clube chegou a abrir conversas, no entanto, as negociações não evoluíram e o Internacional acabou concretizando a compra do jogador em definitivo.

Agora, o cenário é diferente, até mesmo pela valorização do defensor no mercado e pelo desempenho recente dentro de campo. A diretoria alviverde segue atenta à situação e considera a possibilidade de uma nova investida na próxima janela de transferências, mantendo o jogador como uma das prioridades.

Bernabei, por sua vez, se consolidou como titular absoluto no Internacional e vive uma sequência positiva. Nesta temporada, soma cinco gols e duas assistências em 19 partidas, números que chamam atenção e ajudam a explicar o assédio de outros clubes, inclusive do futebol europeu.

Disputa internacional

O interesse do Palmeiras não é isolado, já que o Sevilla também aparece como um dos clubes atentos à situação do jogador. Além disso, existe a expectativa de uma proposta vinda da Europa, o que pode aumentar ainda mais a concorrência pela contratação do lateral.

Representantes de Bernabei, inclusive, devem se reunir com o departamento de futebol do Internacional nos próximos dias em Porto Alegre. A movimentação ocorre justamente em meio à possibilidade de ofertas, enquanto o clube gaúcho deixa claro que não pretende facilitar uma eventual negociação.

O contrato do jogador com o Internacional é válido até dezembro de 2028, fator que fortalece a posição do clube em qualquer conversa. Além disso, o Colorado detém 80% dos direitos econômicos do atleta, o que amplia o controle sobre uma possível venda.

Créditos: Ricardo Duarte/Internacional

Bernabei vive grande fase

Dentro de campo, Bernabei segue em alta e vem acumulando atuações decisivas, o que só aumenta seu valor no mercado. Nos últimos compromissos, marcou gols importantes contra o Athletic, pela Copa do Brasil, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e o mais recente também pelo Brasileirão, contra o Fluminense.

Ao analisar os números do argentino, fica evidente o motivo de tanto interesse ao seu redor, justamente por seu desempenho consistente ao longo da temporada. Em 19 partidas disputadas, o argentino marcou cinco gols e ainda contribuiu com duas assistências, números que reforçam sua importância e aumentam a concorrência por sua contratação no mercado.

O interesse recorrente mostra que o clube paulista não pretende desistir facilmente da contratação. Justamente por isso, a próxima janela pode ser decisiva para definir se haverá avanço concreto ou apenas novas tentativas sem sucesso nas conversas.