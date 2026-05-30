Um dos jogadores mais bem sucedidos de todos os tempos, Neymar já ultrapassou a marca de um bilhão de reais. O meia-atacante do Santos é dono de uma fortuna avaliada em nada menos que R$ 6,5 bilhões e mais de 100 imóveis espalhados pelo mundo.

Boa parte do dinheiro obtido pelo camisa 10 vem, naturalmente, do futebol. Para se ter uma ideia, só sua transferência do Barcelona para o PSG, em 2022, custou 222 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão à época). Atualmente, estima-se que seu salário no Peixe esteja na casa dos R$ 4,5 milhões mensais.

Com gatilhos e bonificações, essa quantia pode subir para R$ 21 milhões. Isso sem contar seus direitos de exploração de imagem, que, ao todo, ficam em R$ 85 milhões. Fora das quatro linhas, o veterano de 34 anos continua fazendo valer o poder de sua imagem como poucos, além de ser, também, um homem de negócios.

Créditos: Instragram/Neymar

Recentemente, o atleta adquiriu uma mansão no Morro de Santa Terezinha, no Canal 1, em Santos, que já foi de Pelé. A casa custou R$ 30 milhões e passou a ser o 103º imóvel do craque somente no litoral paulista – existem outros tantos espalhados pelo mundo.

Patrimônio de Neymar

Para se ter uma noção do quanto Neymar fatura fora de campo, atualmente ele é patrocinado por mais de 20 marcas globais. Dentre as quais constam Red Bull, Mercado Livre e Puma – só o contrato com a fornecedora de material esportivo rende a ele cerca de R$ 140 milhões por ano.

Somando os imóveis que possui no Brasil e no exterior, o astro conta com nada menos que 150. Fazem parte dessa extensa lista mansões e empreendimentos de alto padrão. Ele também é dono de um jatinho de R$ 250 milhões, um helicóptero de R$ 52 milhões e até mesmo de um batmóvel.