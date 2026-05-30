De volta ao Real Madrid após o período de empréstimo junto ao Lyon, Endrick vive a expectativa de encontrar um cenário diferente do qual presenciou no Santiago Bernabéu anteriormente. E, ao que tudo indica, quem irá definir o panorama será José Mourinho, novo treinador do time espanhol.

Segundo o jornal Marca, o português é uma possível “tábua de salvação” para o atacante de 19 anos de idade. Isso porque o Special One é quem será o responsável por decidir se o jovem permanecerá no elenco da próxima temporada ou será negociado novamente para ter minutos em outro lugar.

Uma das missões de Mou no comando da equipe galáctica é justamente conduzir a reformulação do plantel. Jogadores começaram a se despedir do clube, enquanto outros devem chegar até o fim da janela de transferências. E é em meio a isso que a cria do Palmeiras pode conquistar espaço.

Créditos: Instagram/José Mourinho

Embora tenha feito gols importantes e mostrado estrela quando esteve em campo, Endrick não foi aproveitado por Xabi Alonso quando esteve no Bernabéu. O técnico não resistiu muito tempo no cargo e logo caiu. Mas como o brasileiro já havia sido emprestado, não teve chances de provar seu valor com o uniforme blanco.

Endrick brilhou no Lyon

O que credencia o jovem atacante a ganhar espaço no Real sob o comando de Mourinho é o bom desempenho demonstrado com a camisa do Lyon. Em 21 partidas disputadas, Endrick marcou oito gols e deu sete assistências – 15 participações diretas.

Além do bom rendimento pela equipe francesa, o jovem atleta iniciará a temporada pela equipe merengue após a disputa da Copa do Mundo. Quem sabe, um bom desempenho não o coloque até mesmo na briga pela titularidade do ataque galáctico.

Dono da posição na referência do ataque, Kylian Mbappé vem sendo muito criticado e tendo seu futuro questionado no clube. Além dele, Vinícius Júnior vive a mesma situação.