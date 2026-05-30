A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais perto de seu pontapé inicial e, com isso, os apaixonados por futebol vão à loucura. Ao mesmo tempo, as expectativas a respeito das próximas edições já começam a despertar a curiosidade dos fãs.

Conforme definido pela Fifa, o Mundial de 2030 será realizado em três países, assim como o de 2026: Espanha, Portugal e Marrocos. Já a edição de 2034 será disputada na Arábia Saudita. Por enquanto, os torneios subsequentes seguem indefinidos.

Tendo isso em vista, pedimos para a IA prever quais serão as sedes das Copas do Mundo que estão por vir. Segundo o Gemini, inteligência artificial do Google, Concacaf e Oceania são federações que despontam como favoritas, teoricamente, levando em conta as últimas escolhas e a regra de rotação.

Créditos: Divulgação/Fifa

Copa do Mundo de 2038

Para a IA, a tendência de mais sedes em uma única edição deve se consolidar daqui em diante. Diante desse cenário, Austrália e Nova Zelândia aparecem como opções. A grande questão, porém, é o fato de a Ásia ser a sede do Mundial de 2034, o que exigiria uma manobra jurídica por parte da federação internacional.

Uma alternativa seria um bloco da Conmebol, mas a parte financeira pode pesar contra os sul-americanos. A Itália, por sua vez, pretende construir e apresentar uma candidatura sólida para 2038. Enquanto uma composição entre Reino Unido e Irlanda também surge no horizonte.

Copa do Mundo de 2042

Quanto ao Mundial de 2042, a China, que tem o objetivo de se tornar uma superpotência do futebol, aparece como possibilidade. Novamente a Conmebol, caso não seja escolhida antes, pode pintar no cenário, com a dupla Brasil e Argentina, ou então uma junção entre Colômbia, Equador e Peru.

Caso não leve em 2038, a Europa pode entrar na briga com uma candidatura isolada da Turquia ou uma parceria com países dos Bálcans.