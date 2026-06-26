Quem possui uma CNH tem uma preocupação muito comum nos dias atuais: a pontuação do documento. Afinal de contas, pontos elevados podem significar a perda da licença, por isso é preciso estar atento. Com isso, surge uma dúvida: como descobrir quantos pontos estou sem mesmo sair de casa?

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) reforçou a importância de os motoristas acompanharem regularmente a pontuação registrada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A consulta é gratuita, pode ser feita pela internet e permite ao condutor verificar sua situação de forma rápida e prática.

O acesso às informações está disponível no Portal de Serviços do Detran/RN. Basta entrar no site, fazer login com a conta Gov.br e acessar a área “Habilitação”. Em seguida, o usuário deve selecionar a opção “Minha CNH” e, depois, clicar em “Pontuação” para visualizar o histórico de infrações e os pontos registrados no documento.

Créditos: Fernando Frazão/Agência Brasil

A importância de estar atento a pontuação do documento

Acompanhando a pontuação, o motorista consegue identificar eventuais infrações, evitar surpresas e manter a habilitação em situação regular. Além disso, a consulta incentiva uma direção mais consciente, já que permite ao condutor avaliar o impacto das infrações cometidas e adotar hábitos mais seguros no trânsito.

O monitoramento é ainda mais importante para quem depende da CNH para trabalhar, como motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores, motociclistas e profissionais do transporte de passageiros e cargas. Nesses casos, manter a habilitação regular é essencial para evitar prejuízos financeiros e impedir a interrupção das atividades profissionais.

Além da consulta à pontuação, o Portal de Serviços reúne diversos atendimentos relacionados à habilitação. Entre eles estão a renovação eletrônica da CNH, a emissão da segunda via do documento e a solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID), tudo sem a necessidade de comparecer presencialmente a uma unidade do Detran.

Os pontos na CNH são atribuídos conforme a gravidade da infração cometida. Infrações gravíssimas geram sete pontos; graves, cinco; médias, quatro; e leves, três pontos. O acúmulo dessas penalidades pode resultar na abertura de um processo administrativo para suspensão do direito de dirigir.

Pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a suspensão da CNH por excesso de pontos ocorre quando o condutor acumula, em um período de 12 meses, 20 pontos, caso tenha cometido duas ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos, se houver apenas uma infração gravíssima; ou 40 pontos, quando não existir nenhuma infração dessa natureza.

Para motoristas que exercem atividade remunerada ao volante, o limite permanece em 40 pontos no período de 12 meses, independentemente da gravidade das infrações.

Além do acúmulo de pontos, algumas infrações preveem a suspensão imediata da CNH. Entre elas estão dirigir sob efeito de álcool, recusar o teste do bafômetro, participar de rachas, realizar manobras perigosas e trafegar em velocidade superior a 50% do limite permitido da via.

Nessas situações, o motorista pode responder a um processo administrativo específico, com direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme determina a legislação de trânsito.