O Palmeiras é uma das equipes que já pensa na sequência da temporada. Afinal, o Verdão tem pela frente o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, os bastidores seguem agitados com a possível saída de goleiro e ainda uma boa notícia com três convocações.

O alviverde ganhou um reforço importante para a sequência da temporada. O goleiro Kaique, de 23 anos, foi integrado ao elenco principal após se destacar durante o período em que atuou por empréstimo no Nacional, de Portugal.

O arqueiro chamou atenção no Campeonato Português ao terminar a competição como o goleiro que mais defendeu cobranças de pênalti. Foram quatro defesas em oito penalidades sofridas. Com o retorno, Kaique passa a ser a terceira opção para a posição no elenco comandado por Abel Ferreira, ao lado de Marcelo Lomba e Carlos Miguel.

Enquanto Kaique ganha espaço no grupo profissional, o jovem goleiro Aranha, de 21 anos, deve seguir o caminho inverso. A diretoria trabalha para emprestá-lo a outro clube, com o objetivo de garantir mais minutos em campo e acelerar seu desenvolvimento, repetindo a estratégia que deu resultado com Kaique.

🚨Reforço no Palmeiras!



O goleiro Kaique foi integrado ao elenco do Palmeiras. O jovem de 23 anos foi o goleiro com mais defesas de pênaltis no Campeonato Português (4), e permanece no clube.



O Palmeiras está negociando o empréstimo do goleiro Aranha, de 21 anos.



📸Cesar Greco pic.twitter.com/bhNrjt4oVM — Flavio Latif (@latiflavio) June 25, 2026

A reapresentação do elenco também contou com a presença do zagueiro Alexander Barboza, contratado junto ao Botafogo por cerca de R$ 20 milhões.

Por outro lado, o meio-campista Marlon Freitas foi liberado das atividades após o falecimento de sua mãe. Já o lateral-direito Giay retorna apenas na próxima semana, depois de participar de toda a preparação da seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026.

Trio convocado para a Seleção Brasileira

O Palmeiras voltou a marcar presença nas seleções de base do Brasil. Na convocação divulgada nesta semana pelo técnico Guilherme Della Déa, três jogadores do Verdão foram chamados para defender a Seleção Brasileira em amistosos contra o Chile: o lateral-esquerdo Gustavo Galan, o meio-campista Gabriel Leite e o atacante Gabriel Bueno.

A principal novidade é Gabriel Leite, que recebeu sua primeira oportunidade com a camisa da Amarelinha. Já Gustavo Galan e Gabriel Bueno voltam a ser lembrados após convocações anteriores nesta temporada. Os confrontos diante dos chilenos estão marcados para os dias 7 e 9 de junho, em Santiago.

Com a nova lista, o Palmeiras chega à marca de 19 atletas convocados para as seleções brasileiras de base em 2026. O clube teve representantes nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, reforçando o trabalho de formação realizado nas categorias de base da Academia de Futebol.

O Verdão também mantém uma hegemonia nacional nesse quesito. Nos últimos nove anos, o clube liderou o ranking de equipes com mais jogadores convocados para as seleções de base do Brasil. Apenas em 2025, entre as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, foram 23 atletas chamados para defender a Seleção Brasileira.