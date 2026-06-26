A Copa do Mundo é sempre uma oportunidade de vermos, nem que seja pela televisão, a novos países, povos e culturas. Pegando carona neste tema, Cabo Verde vem se destacando no Mundial e despertando nossa curiosidade sobre o local. Com isso, fica a questão: visitar o país é barato para os brasileiros?

Muita gente acredita que o brasileiro se sente “rico” ao visitar Cabo Verde, mas a realidade é um pouco diferente. Embora o destino ofereça uma excelente experiência, o poder de compra do turista brasileiro não é tão elevado quanto se imagina.

Ao contrário do que acontece em países como Argentina ou alguns destinos do Sudeste Asiático, onde o real costuma render mais, em Cabo Verde a vantagem cambial é limitada por alguns fatores.

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Moeda tem ligação com o Euro

A moeda oficial é o Escudo Cabo-Verdiano (CVE), que tem câmbio fixo em relação ao euro. Como o real geralmente vale menos que a moeda europeia, a conversão não proporciona uma economia significativa para os brasileiros.

Além disso, por ser um arquipélago com pouca produção interna, Cabo Verde depende da importação da maior parte dos alimentos, combustíveis e produtos de consumo.

Isso faz com que os preços, especialmente nas ilhas mais turísticas, como Sal e Boa Vista, sejam semelhantes aos praticados em diversos destinos europeus, principalmente em hotéis, restaurantes e passeios.

Vantagens de se visitar Cabo Verde

Mesmo sem oferecer um grande ganho no poder de compra, Cabo Verde conquista os visitantes por outros motivos. A segurança é um dos grandes diferenciais. Considerado um dos países mais estáveis da África, permite que turistas circulem com tranquilidade, algo bastante valorizado por muitos brasileiros.

Outro destaque são as paisagens. Praias de águas cristalinas e mornas, cenários vulcânicos e resorts de alto padrão criam uma atmosfera exclusiva, típica de destinos paradisíacos.

Além disso, a famosa “morabeza” — como é conhecida a hospitalidade cabo-verdiana — torna a experiência ainda mais especial. O acolhimento da população, aliado ao fato de o português ser a língua oficial, faz com que muitos visitantes se sintam em casa.

Em resumo, Cabo Verde talvez não seja um destino onde o brasileiro se sinta rico pelo custo das compras ou das refeições, mas oferece uma combinação de belas paisagens, segurança, tranquilidade e hospitalidade que transforma a viagem em uma experiência memorável.