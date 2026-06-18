O Bolsa Família mantém os benefícios adicionais destinados a diferentes perfis de famílias atendidas pelo programa. Dependendo da composição familiar, os valores extras podem elevar significativamente o repasse mensal.

Esses valores podem chegar a até R$ 450 em complementos. As regras seguem as mesmas desde a reformulação do programa em 2023, conforme o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

O adicional de R$ 450 no Bolsa Família é concedido de forma cumulativa, conforme a composição da família beneficiária. Na prática, esse valor é alcançado quando o grupo familiar possui três crianças de até 6 anos de idade, garantindo o recebimento de R$ 150 por cada criança por meio do Benefício Primeira Infância (BPI), totalizando R$ 450 em pagamentos adicionais.

Além do benefício mínimo de R$ 600 por família, o programa prevê pagamentos complementares para gestantes, crianças, nutrizes e adolescentes. Entre os principais adicionais estão:

R$ 50 para cada gestante cadastrada no programa;

R$ 150 para famílias com uma criança de até seis anos;

R$ 300 para famílias com duas crianças de até seis anos;

R$ 450 para famílias com três crianças de até seis anos.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Outros benefícios complementares

O Bolsa Família também garante um acréscimo de R$ 50 para cada integrante da família que se enquadre em uma das seguintes situações:

Gestantes;

Nutrizes, ou seja, mães em período de amamentação;

Crianças e adolescentes com idade entre sete e 18 anos incompletos, desde que sejam cumpridas as exigências de acompanhamento de saúde e frequência escolar.

Além disso, há um benefício adicional de R$ 50 destinado a bebês de até sete meses de idade, criado para auxiliar as famílias nas despesas iniciais com alimentação e cuidados básicos. Somados, os complementos podem representar um aumento expressivo no valor final recebido a cada mês.

Como consultar e quem tem direito ao adicional?

As informações sobre as parcelas podem ser consultadas pelo aplicativo Bolsa Família, disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Os dados costumam ser atualizados na mesma semana em que os pagamentos são iniciados.

Para receber o benefício em 2026, é necessário que a família tenha renda mensal de até R$ 218 por pessoa e mantenha o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

A seleção dos beneficiários é realizada mensalmente pelo MDS, e as famílias aprovadas são comunicadas oficialmente. A inscrição no CadÚnico é obrigatória e pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos municípios.