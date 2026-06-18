Copa do Mundo mexe com muitos torcedores, principalmente nos jogos da Seleção Brasileira. No entanto, é preciso estar atento e se conter no momento de comemorar, afinal, existem hábitos que não são permitidos e podem custar caro.

Um exemplo disso é o uso da buzina nos veículos, isso pode render multa e jogar água no chopp da festa de qualquer torcedor. Apesar de fazer parte da cultura das comemorações esportivas, o uso indiscriminado da buzina é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Muitos condutores utilizam o equipamento de forma automática, seja para comemorar, cumprimentar alguém ou extravasar emoções no trânsito, mas essas práticas podem ser consideradas irregulares.

A buzina é um item obrigatório em todos os veículos, conforme a Resolução nº 14/1998 do Contran, e tem a função de alertar outros usuários da via em situações de risco. No entanto, seu uso deve seguir regras específicas.

Créditos: Thomaz Silva/Agência Brasil

Como funciona a norma envolvendo as buzinas nos veículos

De acordo com o artigo 41 do CTB, a buzina só pode ser utilizada em toque breve, nas seguintes situações: para advertir a fim de evitar acidentes ou, fora de áreas urbanas, para sinalizar intenção de ultrapassagem. Ou seja, seu uso deve estar sempre ligado à segurança no trânsito.

Já o artigo 227 do CTB proíbe o uso da buzina em situações como acionamento prolongado ou sucessivo, uso entre 22h e 6h, em locais sinalizados como proibidos ou fora dos padrões estabelecidos pelo Contran. Essas infrações são consideradas leves, com multa de R$ 88,38 e acréscimo de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O chamado “buzinaço” para comemorar gols ou vitórias, embora comum em períodos de Copa do Mundo, não é permitido pela legislação, já que envolve o uso prolongado e indevido do equipamento. Esse tipo de sinal sonoro contínuo é reservado apenas para veículos de emergência, como ambulâncias, bombeiros e viaturas policiais.

Além disso, alguns locais possuem restrição específica para o uso da buzina, devidamente sinalizada com a placa R-20, indicando a proibição de qualquer sinal sonoro.

Dessa forma, mesmo em clima de festa, o uso da buzina deve seguir as regras do CTB para evitar penalidades e garantir a segurança e o respeito no trânsito.