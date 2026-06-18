Ativo no mercado da bola, o Palmeiras pretende firmar compromisso com lateral-esquerdo em breve, pensando no futuro da instituição. Enquanto isso, o rival Santos busca a contratação de um jogador da posição para fortalecer seu setor defensivo e chegar mais forte no momento mais decisivo da temporada.

Segundo as informações recentes, o Peixe avançou nas últimas horas nas negociações para contratar César Ibáñez, do Huracán. O ala de 27 anos de idade pode fazer tanto uma função mais defensiva quanto uma função mais ofensiva, atuando como um ponta.

Ou seja, é uma peça que pode oferecer mais de um papel ao técnico Cuca, tornando o plantel santista mais versátil. É um desejo do comandante alvinegro contar com mais um jogador da posição, tendo em vista que Escobar está em fim de contrato e tem grandes chances de não continuar na Vila Belmiro.

Cria das categorias de base do Huracán, Ibáñez tem vínculo com a agremiação de Buenos Aires até o fim de 2028. De acordo com dados do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado, ele está avaliado em 2,5 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 14,6 milhões.

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Palmeiras quer renovar com lateral

O Verdão, por sua vez, também trabalha para reforçar sua lateral-esquerda. Mas, diferentemente do rival, o clube alviverde não pretende recorrer ao mercado, e sim renovar o compromisso com Arthur, mais uma revelação de suas categorias de base.

Conforme noticiou o portal Nosso Palestra, a diretoria palmeirense planeja tratar do assunto junto ao estafe da Cria da Academia. O objetivo é oferecer uma valorização ao garoto que assumiu a titularidade da posição na ausência de Piquerez.

O processo de valorização dos talentos da base que se firmam no time de cima é visto como algo natural no Verde. A expectativa é de que as negociações sejam iniciadas nas próximas semanas. O lateral, vale lembrar, é alvo de equipes estrangeiras.