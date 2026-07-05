José Mourinho iniciou seu trabalho no Real Madrid definindo algumas prioridades para o elenco, e uma das principais decisões envolve a permanência de Federico Valverde. O treinador português considera o volante uruguaio uma peça importante para o projeto da equipe e não pretende abrir espaço para uma negociação durante a atual janela de transferências.

Nas últimas semanas, o nome de Valverde passou a ser alvo de especulações após relatos de um desentendimento com o companheiro Aurélien Tchouaméni. O episódio levantou dúvidas sobre o ambiente interno do clube e alimentou rumores de que uma eventual proposta considerada satisfatória poderia resultar na saída do meio-campista.

Com isso, diversas equipes do futebol europeu passaram a acompanhar a situação de perto, enxergando uma possível oportunidade de contratar um dos jogadores mais consistentes do elenco merengue. O interesse de clubes do continente aumentou diante da incerteza criada pelas informações que circularam na imprensa.

Entretanto, o cenário mudou rapidamente com a posição adotada pela comissão técnica. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, Mourinho deixou claro que Valverde faz parte de seus planos e seguirá como um dos pilares do meio-campo do Real Madrid.

Segundo pessoas próximas à situação, o comandante português vê o uruguaio como um atleta indispensável para a próxima temporada. Dessa forma, qualquer possibilidade de transferência foi praticamente descartada neste momento.

A definição também tranquiliza a torcida do Real Madrid, que considera Valverde um dos jogadores mais importantes da equipe. Desde que chegou ao clube, o camisa 8 se consolidou pela intensidade, versatilidade e capacidade de atuar em diferentes funções no setor de meio-campo.

Com a confiança demonstrada por José Mourinho, a tendência é que Federico Valverde permaneça no Santiago Bernabéu e tenha papel de destaque na nova fase do clube espanhol, afastando as especulações sobre uma saída nesta janela de transferências.