Dois clubes do Sul que estão movimentando o mercado da bola no futebol brasileiro são Coritiba e Internacional. Enquanto o Coxa confirma a saída de um atleta, o Colorado negocia jogador com uma equipe de Portugal.

Começamos pelo Internacional, que está próximo de definir um novo destino para o meia Gustavo Prado. Após encerrar seu empréstimo ao Ceará, o jogador de 21 anos negocia transferência para o Vitória de Guimarães, de Portugal, onde deve atuar na próxima temporada.

🚨O meia Gustavo Prado tem negociações para defender um novo clube. O jogador, que pertence ao Inter, estava no Ceará desde março, mas não se firmou no clube. Após ter o contrato rescindido, ele deve ser cedido ao Vitória de Guimarães, de Portugal.



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Gustavo Prado já realizou os exames médicos no clube português e aguarda apenas a liberação oficial do Internacional para concluir a transferência. Antes disso, o meia rescindiu seu contrato de empréstimo com o Ceará, equipe pela qual disputou oito partidas, sem marcar gols ou distribuir assistências.

No início da temporada, ainda vestindo a camisa do Internacional, o jogador participou de três jogos pelo Campeonato Gaúcho e balançou as redes uma vez. Desde sua estreia como profissional, em 2024, Gustavo Prado acumula 71 partidas pelo clube gaúcho, com quatro gols marcados e uma assistência.

Revelado nas categorias de base do Celeiro de Ases, o meia tem seus direitos econômicos divididos entre três partes. O Internacional detém 60% do passe do atleta, enquanto a Ferroviária possui 30%. Os 10% restantes pertencem ao próprio jogador.

Com a possível ida para o futebol português, Gustavo Prado terá uma nova oportunidade de ganhar sequência e buscar maior espaço no cenário europeu, enquanto o Internacional mantém a possibilidade de uma futura negociação definitiva caso a opção de compra seja exercida.

Goleiro está de saída do Coritiba

O Coritiba oficializou na última quarta-feira (2) a saída do goleiro Gabriel Leite. O contrato do atleta de 38 anos chegou ao fim e não será renovado, encerrando sua passagem pelo clube após duas temporadas.

Contratado em 2024, Gabriel Leite teve participação discreta dentro de campo, mas ganhou reconhecimento pelo papel de liderança nos bastidores. Em sua primeira temporada, disputou duas partidas oficiais: uma pelo Campeonato Paranaense e outra durante a campanha que garantiu ao Coxa o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Leite está de saída do Coritiba!



O contrato do goleiro encerrou ontem e não teve o vínculo renovado. O jogador deve se aposentar dos gramados e buscar novos rumos dentro do futebol…



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Mesmo sem muitas oportunidades, o goleiro teve seu vínculo renovado por mais seis meses. Em 2026, porém, ocupando a posição de quarto goleiro do elenco alviverde, não entrou em campo em nenhuma partida oficial.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Coritiba agradeceu pelos serviços prestados e destacou a importância do jogador para o ambiente do clube.

Livre no mercado, Gabriel Leite ainda não definiu seu futuro. A possibilidade de aposentadoria existe, embora o goleiro também avalie seguir atuando. Paralelamente, ele já iniciou cursos para se preparar para uma futura carreira como treinador de futebol.

Revelado pelo Paraná Clube em 2006, Gabriel Leite construiu uma trajetória por diversas equipes do futebol brasileiro. Além do Coritiba, o goleiro passou por clubes como Luverdense, Operário-PR, Ferroviária, Paysandu e Náutico, entre outros.