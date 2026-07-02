Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o PSG quer continuar dominando o continente europeu na próxima temporada. Para isso, o clube francês trabalha forte no mercado da bola e planeja contratar três destaques que estão em ação na Copa do Mundo.

Segundo informações recentes, o time da capital francesa tem interesse nas contratações de Yan Diomandé, da Costa do Marfim, Folarin Balogun, dos Estados Unidos, e Maghnes Akliouche, da França. Os dois primeiros seriam para fortalecer o setor ofensivo, enquanto o outro seria para qualificar o meio de campo.

São três jogadores abaixo dos 25 anos de idade, o que demonstra que o planejamento da equipe do Parque dos Príncipes é a longo prazo. A aquisição mais próxima de acontecer é a de Diomandé. A joia marfinense de 19 anos de idade já teria até mesmo um acordo para deixar o RB Leipzig, da Alemanha.

Recentemente, o jornal Marca noticiou que a operação giraria em torno de 80 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 472 milhões. O contrato, por sua vez, seria de cinco temporadas. Com a eliminação da Costa do Marfim no Mundial, é questão de tempo para que o acerto seja confirmado.

Créditos: Instagram/PSG

PSG seguirá dominando a Europa?

Atualmente comandado pelo espanhol Luis Enrique, o Paris é o time a ser batido não só no Velho Continente, mas no mundo. Os franceses possuem um dos planteis mais fortes do planeta e ostentam o rótulo de atuais bicampeões europeus.

O craque da equipe, por exemplo, é Ousmane Dembélé, atual Bola de Ouro. Além do melhor do mundo, Luis Enrique também conta com nomes como o brasileiro Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, Kvaratskhelia e outros talentos.

Não bastasse o elenco que já tem em mãos, o treinador ainda pode ser contemplado com mais três reforços, que chegariam para acrescentar ao grupo de atletas.