Quando se trata de aposentadoria, muitas dúvidas surgem na cabeça do brasileiro, principalmente envolvendo pagamentos. Uma dessas questões diz respeito ao recebimento: afinal, se a pessoa pagar o teto da aposentadoria do INSS, o mesmo valor será recebido?

Pagar contribuições sobre o teto do INSS aumenta as chances de receber uma aposentadoria mais alta, mas isso, por si só, não garante que o benefício será equivalente ao valor máximo pago pela Previdência Social. O cálculo leva em conta diversos fatores, como o histórico de contribuições, o tempo de contribuição e as regras vigentes no momento da aposentadoria.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A média de todas as contribuições faz diferença

Desde a Reforma da Previdência de 2019, o cálculo da aposentadoria considera a média aritmética de 100% dos salários de contribuição registrados a partir de julho de 1994.

Isso significa que contribuições realizadas por valores menores ao longo da carreira continuam influenciando o resultado final. Assim, mesmo que o trabalhador passe a recolher sobre o teto nos últimos anos, salários antigos mais baixos podem reduzir a média utilizada pelo INSS.

Outro fator importante é o chamado coeficiente de cálculo. Nas regras atuais, o benefício não corresponde, necessariamente, a 100% da média salarial.

O cálculo parte de 60% da média de contribuições, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 15 anos, no caso das mulheres, ou 20 anos, para os homens.

Na prática, para receber 100% da média, a mulher precisa acumular 35 anos de contribuição, enquanto o homem deve atingir 40 anos. Quem se aposenta antes desse período recebe apenas um percentual da média calculada.

O teto do INSS acaba limitando o valor do benefício

Mesmo que a média salarial seja superior ao teto previdenciário, o INSS não paga valores acima desse limite. Por exemplo, se a média das contribuições de um trabalhador for de R$ 10 mil, o benefício será limitado ao teto vigente da Previdência. Em 2026, esse limite corresponde a R$ 8.475,55.

Existe modo de receber uma aposentadoria maior?

A principal recomendação é manter contribuições elevadas de forma consistente ao longo da vida profissional, evitando longos períodos sem recolhimento ou contribuições sobre valores muito baixos.

Também é recomendável realizar um planejamento previdenciário, especialmente para quem já possui muitos anos de contribuição. Um especialista pode analisar o histórico e verificar estratégias permitidas pela legislação, como a exclusão de determinadas contribuições em situações específicas, quando isso resultar em um benefício mais vantajoso.

Outra ferramenta útil é o simulador disponível no portal e no aplicativo Meu INSS, que utiliza o histórico real de contribuições para estimar o valor da aposentadoria e indicar o momento mais favorável para solicitar o benefício.

Contribuir sobre o teto do INSS é um passo importante para quem deseja uma aposentadoria mais elevada, mas o valor final dependerá da média de todas as contribuições realizadas desde julho de 1994, do tempo total de contribuição e das regras aplicáveis no momento em que o benefício for solicitado.