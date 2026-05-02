De olho na reabertura da janela internacional no dia 20 de julho, o Cruzeiro já traçou sua rota de ataque: o futebol inglês. O grande desejo da Toca da Raposa tem nome e sobrenome, mas a operação está longe de ser um “tiro curto”. O dono do clube, Pedro Lourenço já sabe que o goleiro desejado não sairá barato.

A prioridade absoluta para o gol é John, atualmente no Nottingham Forest. O trunfo mineiro é o técnico Artur Jorge, com quem teve parceria de sucesso nos tempos de Botafogo, é isso que sustenta o interesse da comissão técnica. A direção está disposta a pagar até R$ 35 milhões pelo arqueiro.

Para tirar o goleiro da Inglaterra, o Cruzeiro precisará enfrentar dois grandes problemas: O Forest desembolsou cerca de R$ 66 milhões pelo atleta em 2025 e não pretende liberá-lo de graça. Como a Raposa ainda não colocou uma proposta oficial na mesa, os ingleses seguem irredutíveis.

John vem de uma artroscopia no joelho esquerdo. Embora tenha passado um período de molho no Brasil, ele já retornou à Europa para a reta final da recuperação. Atualmente é a terceira opção na sua equipe, o titular na Premier League é Matz Sels e na Liga Europa quem vem jogando é Ortega.

Cruzeiro analisa outros goleiros

A diretoria celeste não vai “colocar todos os ovos na mesma cesta”. Sabendo que a burocracia e os valores envolvidos com o Nottingham Forest podem travar o negócio, o clube já tem um mapeamento ativo de outros goleiros no exterior.

O goleiro Cássio passou por uma cirurgia em março e é pouco provável que retorne ainda em 2026. Por isso, a direção cruzeirense entende que é preciso contratar um novo titular para a sequência da temporada.