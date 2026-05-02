Uma cidade brasileira foi reconhecida como uma das melhores cidades do mundo para visitar, segundo a publicação Lonely Planet. Para acompanhar esse prestígio, a cidade planeja um investimento significativo de R$ 6 bilhões em revitalizações e obras.

Este investimento visa transformar ainda mais a infraestrutura urbana, destacando a cidade como um destino turístico de relevância internacional. A prefeitura de Curitiba já retomou as obras do Novo Inter 2 – Lote 1, que faz parte do PRO Curitiba, um programa de revitalização lançado em setembro de 2025.

As intervenções abrangem 16 km de ruas nos bairros Santa Quitéria, Portão, Seminário, Campina do Siqueira e Vila Izabel. As obras incluem pavimentação em concreto, manutenção do asfalto, drenagem, implantação de calçadas acessíveis, além de melhorias em paisagismo e sinalização viária.

Essas atividades são essenciais para requalificar a infraestrutura viária dos bairros, mas também resultarão em alterações no trânsito, com bloqueios totais e parciais de ruas. A gestão municipal está ciente dos impactos temporários que essas intervenções podem causar, mas acredita que os benefícios a longo prazo justificarão os transtornos momentâneos.

Reconhecimento Internacional

O reconhecimento de Curitiba como um dos 30 melhores destinos turísticos do mundo é resultado de soluções urbanas inovadoras e um compromisso contínuo com a sustentabilidade.

A inclusão da cidade na lista da Lonely Planet é vista como um reflexo do trabalho realizado nos últimos anos para melhorar a qualidade de vida dos habitantes e a experiência dos visitantes.

Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, expressou que estar entre os selecionados é uma validação do esforço para posicionar a cidade no mercado turístico global.

Os investimentos planejados até 2028 no PRO Curitiba são parte de uma estratégia mais ampla para transformar a cidade em um modelo de urbanismo e qualidade de vida. Com a revitalização da infraestrutura e a promoção do turismo, Curitiba busca consolidar sua imagem como um destino atrativo e sustentável.