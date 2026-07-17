O técnico Cuca tomou uma decisão a respeito do retorno de Neymar aos jogos do Santos. Após a partida contra o Botafogo, nesta quinta-feira (16), pelo Brasileirão, o comandante alvinegro foi questionado sobre o tema e explicou que irá analisar a situação do jogador junto ao departamento físico pensando na sequência da temporada.

“Você me perguntou do Neymar. Ainda não tenho uma programação para ele. Ele se reapresenta amanhã. A gente vai analisar, conversar com o jogador. Ver junto com a fisiologia, o departamento físico, ver quando vai poder contar com ele”, disse, em entrevista coletiva.

Cuca, aliás, lamentou a ausência do camisa 10 na retomada do calendário. Neymar, vale lembrar, tem contrato com o Peixe até o dia 31 de dezembro. Na Seleção, ele passou pela recuperação de uma lesão e foi pouco utilizado por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. Por essa razão, o treinador santista prega cautela em relação ao seu retorno.

“Nessa parada nós trocamos cinco jogadores, todos sabem, e promovemos cinco meninos da base para nos fortalecer. Perdemos nesse meio tempo o Moisés e João Schmidt. Além do Gabigol suspenso e o Neymar na Seleção. Lógico que fazem falta. O Gabriel já volta na próxima partida. Um jogador muito importante, fez muita falta hoje. Ele é um exímio finalizador”, acrescentou.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar volta ao Santos

Finalizada a participação do Brasil na Copa, o meia-atacante ganhou uns dias de férias para aproveitar a família. Com apresentação marcada no CT Rei Pelé nesta sexta-feira (18), o craque volta a focar nos compromissos que o Peixe tem pela frente no calendário de 2026.

A última vez que o camisa 10 esteve em campo foi no dia 5 de julho. Na ocasião, a Seleção perdeu para a Noruega, por 2 a 1, e foi eliminada nas oitavas de final do Mundial. O gol de honra do selecionado verde e amarelo, aliás, foi marcado pelo astro, em cobrança de pênalti.