Pep Guardiola elogiou Neymar e destacou a magnitude da pressão que recai sobre quem veste a camisa da Seleção Brasileira. A entrevista concedida ao portal OKX revelou que o técnico sente o peso histórico da alcunha número dez.

Isso confessou ainda que teria adorado treinar o atacante, mas considerou a oportunidade perdida como mero detalhe. Ele lembrou o brilho dos dribles do camisa 10, que disputou campeonatos ao lado de talentos.

O técnico espanhol ressaltou que história da camisa inclui ícones como Pelé, Zico e Romário, cujos nomes ecoam nas arquibancadas. Para ele, a pressão se manifesta nos microfone da TV, nos podcasts e até nas conversas de torcedores nas ruas.

Guardiola lembra o auge de Neymar

Ele rememorou período em que Neymar jogou ao lado de Luis Suárez e outros craques sob Luis Enrique no Barcelona. Esse elemento declarou que a combinação de dribles, velocidade e criatividade tornou aquele trio praticamente imbatível na época.

Apesar de admirar a talentosa trajetória, esse fator admitiu que jamais conseguiu alinhar os caminhos profissionais com o atacante. Ele explicou que a coincidência de clubes e projetos nunca se concretizou, mas a admiração permanece intacta.

Guardiola alerta Ancelotti sobre a pressão da seleção

O treinador alertou Carlo Ancelotti que comandar a Seleção Brasileira exige lidar com pressão que supera a dos clubes europeus. Isso destacou que a camisa carrega histórias de Pelé, Zico e Romário, cujas conquistas ainda moldam expectativa da torcida.

Ele comparou a situação a uma ilha isolada, onde jogadores precisariam fugir dos holofotes para encontrar tranquilidade. Esse elemento sugeriu que, caso a pressão continue excessiva, a estrutura poderá ceder em pontos críticos, comprometendo a segurança. A equipe poderia perder o foco necessário para triunfar nos torneios eliminatórios.

Impacto da pressão nos bastidores

Guardiola também apontou que a intensa cobertura midiática pode influenciar decisões táticas dentro do vestiário. Ele citou episódios em que jogadores foram isolados para evitar que rumores afetassem seu rendimento nas partidas.

Segundo o técnico, a falta de privacidade pode gerar ansiedade, especialmente quando a equipe enfrenta rivais de alto nível. Para minimizar esses efeitos, ele sugeriu que o staff mantenha rotinas de treinamento equilibradas e ofereça suporte psicológico constante.