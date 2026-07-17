Com o fim da Copa do Mundo, os campeonatos envolvendo os clubes brasileiros estão retornando, e um dos casos é a Copa Libertadores. Sobre o torneio continental, teremos um duelo Brasil x Argentina nas oitavas de final: Corinthians x Rosario Central. Falando nos “hermanos”, a equipe conseguiu um reforço de peso para o duelo.

Ángel Di María seguirá vestindo a camisa do Rosario Central. O clube argentino confirmou a renovação de contrato do atacante de 38 anos, colocando fim, ao menos por enquanto, às especulações sobre uma possível aposentadoria do campeão mundial com a Argentina.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais da equipe, que celebrou a permanência de um de seus maiores ídolos. Em uma das publicações, o Rosario Central escreveu: “Temos Ángel por muito tempo“. Em seguida, divulgou um vídeo do camisa 11 com a mensagem: “Nossa história ainda tem muitas páginas para escrever. Vamos por mais, Fideo“.

🚨🔵🟡 FIM DA NOVELA! DI MARÍA RENOVA E SEGUE NO ROSARIO CENTRAL ATÉ 2027! ✍️🇦🇷



Ángel Di María seguirá escrevendo sua história no Rosario Central. O craque argentino renovou seu contrato até 30 de junho de 2027 e garantiu sua permanência para a disputa do Campeonato Argentino e… pic.twitter.com/ZzsxcYqxQ1 — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 29, 2026

Bons números do craque desde que voltou ao Rosario

Revelado pelo próprio Rosario Central, Di María voltou ao clube em 2025 após encerrar sua passagem pelo Benfica e disputar o Mundial de Clubes. Desde o retorno, o veterano recuperou o protagonismo e se consolidou como uma das principais referências técnicas da equipe.

Os números na atual temporada ajudam a explicar a renovação. Em 21 partidas disputadas, Di María marcou sete gols e distribuiu quatro assistências, desempenho que reforçou sua importância dentro de campo e motivou o clube a estender seu vínculo.

Confronto pela Copa Libertadores

O Corinthians enfrentará o Rosario Central pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A Conmebol divulgou em 3/6, o calendário detalhado da fase eliminatória, confirmando datas, horários e locais das partidas.

O confronto de ida será realizado no dia 13 de agosto, uma quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina.

Já a partida de volta acontecerá uma semana depois, em 20 de agosto, também às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O classificado para as quartas de final será definido após os dois jogos.

Corinthians e Rosario Central se enfrentaram apenas duas vezes na história, justamente nas oitavas de final da Libertadores de 2000. Na ocasião, o confronto foi bastante equilibrado, com resultados iguais nas partidas de ida e volta, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Timão levou a melhor ao vencer por 4 a 3, em uma classificação marcada pelos gols de Luizão e Edílson e pelas defesas decisivas do goleiro Dida, que foi um dos grandes protagonistas da disputa.