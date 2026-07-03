A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo, de 39 anos, registrado nesta sexta-feira (3), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dayanne ficou conhecida por ter sido casada com o ex-goleiro Bruno Fernandes, com quem teve dois filhos.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, o desaparecimento foi comunicado pelo atual companheiro da mulher. Até o momento, os investigadores afirmam que não existem elementos que indiquem a ocorrência de um crime, e a principal linha de apuração considera a possibilidade de um desaparecimento voluntário.

O caso foi formalizado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves. Conforme o boletim de ocorrência, Dayanne deixou a residência na quinta-feira (2), informando ao companheiro que seguiria até a casa da mãe. Ainda durante a manhã, por volta das 11h, ela deixou os filhos sob os cuidados da avó materna.

Entretanto, após sair, Dayanne não retornou para casa e também não entrou mais em contato com familiares ou pessoas próximas, o que motivou a preocupação da família e o registro do desaparecimento junto às autoridades.

Segundo o relato do companheiro, ao chegar à residência ele encontrou cartas escritas por Dayanne com conteúdo interpretado como uma despedida. A situação aumentou a apreensão e levou à busca por mais informações sobre o paradeiro da mulher.

Além disso, o homem afirmou ter localizado o telefone celular de Dayanne. No aparelho, foram encontradas conversas com pessoas que se identificavam como agiotas e faziam cobranças relacionadas a supostas dívidas.

A Polícia Civil segue apurando todas as circunstâncias do desaparecimento e trabalha para localizar Dayanne, enquanto novas informações poderão ser incorporadas ao inquérito conforme o avanço das investigações.