Nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), Argentina e Cabo Verde se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami, em partida válida pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial prever o que poderá acontecer em campo.

De acordo com o Gemini, IA do Google, a tendência é que os comandados de Lionel Scaloni tomem conta do jogo desde o apito inicial. Tudo indica que o selecionado sul-americano terá a bola a maior parte do tempo, enquanto a equipe africana tentará formar o maior bloqueio possível no campo de defesa.

Apesar do esforço caboverdiano, Lionel Messi e companhia não encontrarão muitas dificuldades para construir o placar. Contando com um cenário amplamente favorável, o time albiceleste deve vencer e confirmar a vaga nas quartas de final do Mundial.

“Apesar da “muralha” defensiva de Cabo Verde, a qualidade técnica individual e a precisão nos passes da Argentina (90,55%) tornam muito difícil a manutenção do placar zerado pelos africanos durante os 90 minutos. A maioria das projeções algorítmicas aponta uma probabilidade superior a 80% de vitória argentina no tempo regulamentar, sendo um placar de 2-0 ou 3-0 o resultado mais provável para a Albiceleste”, aponta o Gemini.

Créditos: Instagram/AFA

Argentina pode cruzar o caminho do Brasil

Caso os rivais sigam avançando, o chaveamento indica que ambos vão ficar frente a frente na semifinal da Copa. Sem dúvidas, seria um confronto que pararia o planeta, com potencial para ser um dos maiores da história da principal competição de futebol do mundo.

Para isso acontecer, porém, o Brasil precisa fazer sua parte passando da Noruega e do vencedor de México x Inglaterra. Os argentinos, por sua vez, precisam ganhar de Cabo Verde na noite de hoje e, depois, o vencedor de Suíça versus Colômbia ou Gana.