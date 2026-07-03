O mercado da bola no futebol brasileiro vem ganhando cada vez mais destaque com a aproximação de mais uma janela ser aberta. Pegando carona neste gancho, vamos falar de dois rivais cariocas: Flamengo e Fluminense.

O Tricolor das laranjeiras pode ser vingar do Rubro-Negro por Gerson e Pedro, negociando a contratação de um atleta do Flamengo, que poderia chegar ao Fluminense totalmente de graça.

O Fluminense deu início às conversas para contratar o atacante Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo. A intenção da diretoria tricolor é acertar um pré-contrato com o jogador, que analisa a possibilidade de defender um novo clube no futebol carioca.

De acordo com o jornalista Angelo Furtado, caso as negociações avancem e haja um acordo entre as partes, o Flamengo não deve impor obstáculos para a transferência. A tendência nos bastidores é que o clube rubro-negro aceite antecipar o encerramento do contrato, liberando o atacante para reforçar o Fluminense ainda durante a atual janela de transferências.

🔴⚫⚠️Fluminense abre conversas com Everton Cebolinha; Flamengo pode antecipar liberação imediata!



O Fluminense iniciou tratativas para selar a contratação do atacante Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo, por meio da assinatura de um pré-contrato. O atleta, que busca novos… pic.twitter.com/fBY3X7mgSC — RaFla Mello (@raflamello81) July 3, 2026

Vingança do Fluminense por Gerson e Pedro?

Não seria diretamente, mas para alguns torcedores essa possível contratação poderia ser uma vingança Tricolor. Pedro, hoje camisa 9 e goleador do Flamengo, é cria do Fluminense, foi para a Europa defender a Fiorentina, da Itália e acabou voltando para o Brasil, para defender o rubro-negro carioca e não o clube das laranjeiras.

Com Gerson aconteceu algo parecido, outra cria do Fluminense, o meia deixou a equipe para a Roma, da Itália e posteriormente fez o mesmo caminho de Pedro, na Fiorentina e depois retornando ao Brasil pelo Flamengo, outro que não veio para o Tricolor das Laranjeiras.

Caso a negociação de Everon Cebolinha no Fluminense se concretize, pode não ser uma vingança direta, mas para o torcedor que alimenta a rivalidade, certamente será mais um capítulo envolvendo os rivais do Rio e desta vez vindo fora das quatro linhas.