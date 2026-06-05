O alerta emitido por um Detran sobre a CNH acendeu o sinal de atenção entre brasileiros que buscam serviços relacionados à habilitação. A orientação foi reforçada recentemente após a identificação de uma situação que tem levado cidadãos a receber cobranças inesperadas durante processos supostamente ligados ao documento.

Segundo o Detran-GO, o problema está relacionado a um golpe que utiliza a falsa promessa da chamada “CNH do Brasil gratuita”. A estratégia começa por meio de anúncios em redes sociais e leva os interessados para ambientes virtuais que simulam canais oficiais do governo.

Uma das pessoas abordadas pelos criminosos foi Anna Laura. Ela relata que realizou um cadastro após visualizar uma publicação oferecendo a habilitação sem custos. Logo depois, recebeu uma mensagem informando que havia sido aprovada e que precisaria efetuar pagamentos para dar continuidade ao processo.

Inicialmente, os valores cobrados eram de R$ 80. No entanto, conforme o relato, novas taxas passaram a ser exigidas posteriormente. Além disso, os responsáveis pela fraude chegaram a enviar mensagens afirmando que a falta de pagamento poderia gerar restrições junto ao Serasa e ao SPC.

A suspeita surgiu quando Anna Laura percebeu que o endereço exibido na barra de navegação não correspondia ao portal oficial. Após conversar com um tio que trabalha no Detran, ela confirmou que se tratava de uma fraude. A vítima também tomou conhecimento de pessoas que chegaram a perder até R$ 800 no esquema.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como o Detran orienta os cidadãos

De acordo com Fabiano Bueno, diretor de Tecnologia da Informação do Detran-GO, criminosos costumam aproveitar temas muito procurados para ampliar o alcance das fraudes. Justamente por isso, plataformas falsas são criadas para imitar serviços públicos e convencer usuários a fornecer dados pessoais.

O Detran-GO reforça que não realiza cobranças por aplicativos ou sites desconhecidos. O órgão orienta a população a desconfiar de promessas de gratuidade, evitar links patrocinados, utilizar apenas os canais oficiais vinculados ao Gov.br e nunca informar dados pessoais ou bancários sem verificar a autenticidade do serviço.