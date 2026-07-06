A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega e deu adeus a Copa do Mundo. Com isso, o jejum sem um título mundial será ampliado para 28 anos, além dos gosto amargo da torcida brasileira em ver os comandados de Carlo Ancelotti fracassarem.

Falando no comandante italiano, escolhas foram feitas e alguns jogadores ficaram de fora do Mundial, até mesmo nomes que estiveram presentes no ciclo, mas não foram lembrados na convocação final: um bom caso a ser citado é Andrey Santos, presente em boa parte do ciclo.

O jogador acabou fora da lista definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Embora tenha sido convocado pelo treinador italiano em praticamente todas as listas anteriores, o jogador do Chelsea não figurou entre os 26 nomes escolhidos para representar a Seleção Brasileira no torneio.

Torcedores do Chelsea, utilizaram as redes sociais para questionar a ausência do brasileiro na lista final da Seleção. Muitos defenderam que as atuações do atleta reforçaram que o volante poderia ter conquistado uma vaga entre os convocados para o Mundial.

Andrey acabou perdendo espaço na disputa por uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. A concorrência no meio-campo aumentou na reta final do ciclo, especialmente após a boa impressão deixada por Danilo Santos, do Botafogo.

Além disso, Lucas Paquetá retornou de lesão a tempo de disputar o Mundial, o que reduziu ainda mais as chances do jogador do Chelsea.

Embora sua convocação parecesse bem encaminhada durante boa parte do ciclo, o jovem volante ficou fora da lista definitiva dos 26 convocados.

Ao anunciar os escolhidos, o técnico Carlo Ancelotti fez questão de enviar uma mensagem de incentivo a Andrey Santos e ao companheiro de Chelsea, João Pedro, considerado uma das ausências mais surpreendentes da convocação.

Jogador pode mudar de equipe na Europa

O futuro de Andrey Santos no Chelsea segue indefinido. Segundo o jornal britânico The Guardian, o Manchester United procurou informações sobre a situação do meio-campista brasileiro de 22 anos e avalia uma possível investida na próxima janela de transferências.

Andrey tem contrato com o Chelsea até junho de 2030, mas ainda não sabe se fará parte dos planos do técnico Xabi Alonso, que assumirá o comando da equipe em meio a um período de reformulação no clube londrino.

O Manchester United está explorando a possibilidade de contratar Andrey Santos, do Chelsea!



Ainda não houve conversas entre os clubes, mas diversos interessados já fizeram consultas aos representantes do jogador.



O interesse do United é real, porém um possível negócio dependerá… pic.twitter.com/unXlKaxgux — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 6, 2026

Contratado pelo Chelsea no início de 2023 por cerca de 18 milhões de libras (aproximadamente R$ 113,7 milhões na cotação da época), após se destacar pelo Vasco, o volante foi emprestado ao Nottingham Forest, onde teve poucas oportunidades. Na sequência, defendeu o Strasbourg, da França, e conseguiu se firmar com boas atuações.

Na última temporada, já de volta ao Chelsea, Andrey disputou 30 partidas, marcou um gol e contribuiu com quatro assistências.