O sonho do Hexa mais uma vez chegou ao fim para o Brasil. A Seleção foi derrotada por 2 a 1, para a Noruega e disse adeus a Copa do Mundo.

Com isso, é momento de pensar em um novo ciclo, reformulações e próximas disputas. E uma delas é a Copa América 2028. Falando sobre o torneio, onde vai acontecer a próxima edição?

A sede da Copa América de 2028 ainda não foi oficializada pela Conmebol. Apesar disso, as negociações estão bem encaminhadas para que a competição volte a ser disputada nos Estados Unidos, em uma nova parceria com a Concacaf.

Entretanto, a entidade sul-americana ainda avalia alternativas devido à coincidência de datas com os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que também serão realizados em 2028.

Entre os países interessados em receber o torneio estão o Equador e uma candidatura conjunta formada por Argentina, Paraguai e Uruguai.

Créditos: Divulgação/Conmebol

Entidade avalia possível disputa no Equador

Notícias recentes revelaram que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) considera o Equador como um dos possíveis anfitriões da Copa América de 2028. A informação foi confirmada pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, durante o Congresso Ordinário da Conmebol, realizado em Quito no mês de abril.

Segundo o dirigente, a escolha da próxima sede ainda está em discussão e será definida pelo Conselho da Conmebol. Domínguez ressaltou que há forte interesse de diferentes candidatos em receber o torneio e evitou antecipar qualquer decisão.

A edição mais recente da Copa América foi disputada nos Estados Unidos, em 2024, mas enfrentou críticas relacionadas às altas temperaturas, problemas de organização e segurança, condições dos gramados e incidentes envolvendo torcedores. Na ocasião, a Argentina, liderada por Lionel Messi, conquistou o título ao derrotar a Colômbia, de James Rodríguez, na decisão.

Caso seja escolhido, o Equador voltará a sediar a competição pela segunda vez. A única edição realizada no país aconteceu em 1993, quando a Argentina venceu o México na final e levantou a taça.

Ao encerrar o congresso, Domínguez afirmou que a Conmebol tomará a decisão que considerar mais benéfica para o futebol sul-americano.