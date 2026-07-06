A Seleção Brasileira disse adeus a mais uma Copa do Mundo, sendo eliminada diante da Noruega, nas oitavas de final. Olhando o duelo, temos o centroavante Haaland como personagem principal da queda brasileira. Entretanto, outro atleta também brilhou pelos noruegueses: o goleiro Orjan Nyland.

O arqueiro foi um dos grandes destaques da vitória da Noruega sobre o Brasil. Aos 35 anos, o experiente goleiro teve atuação decisiva para a classificação da seleção europeia e vive uma situação incomum: está sem clube desde o fim da última temporada.

Nyland defendeu o Sevilla entre 2023 e 2026, mas perdeu espaço na equipe espanhola para o grego Odysseas Vlachodimos. Com o encerramento do contrato, o clube anunciou sua saída, fazendo com que o goleiro disputasse o Mundial como jogador livre no mercado.

A carreira de Nyland começou na Noruega, onde atuou por Volda TI, Hødd e Molde antes de se transferir para o futebol alemão, defendendo o Ingolstadt. Depois, passou pela Inglaterra, vestindo as camisas de Aston Villa, Norwich City, Bournemouth e Reading. Antes de chegar ao Sevilla, também integrou o elenco do RB Leipzig.

Conhecido pela segurança debaixo das traves, o norueguês também destaca sua habilidade com a bola nos pés como uma de suas principais características. Em sua apresentação ao Sevilla, afirmou que gosta de participar da construção das jogadas, orientar a defesa e buscar evolução constante em todos os aspectos do jogo.

Nyland também revelou que sempre buscou inspiração em alguns dos maiores goleiros da história. Entre seus ídolos estão Gianluigi Buffon, Manuel Neuer e Edwin van der Sar, atletas que, segundo ele, influenciaram seu estilo de jogo e sua forma de atuar dentro e fora da área.

Contra o Brasil, o goleiro brilhou ao defender o pênalti cobrado por Bruno Guimarães e ainda fez importantes intervenções em finalizações de Gabriel Martinelli e Vinícius Júnior.

A defesa da penalidade encerrou um longo período sem defender cobranças durante o tempo normal: o último pênalti defendido por Nyland havia sido em março de 2025, quando ainda atuava pelo Sevilla, em uma partida contra o Athletic Bilbao pela LaLiga.

Jogador pode atuar no Brasil?

Sobre a questão contratual, o goleiro tem totais condições de atuar no futebol brasileiro, podendo ser adquirido sem custo por qualquer equipe por aqui. E falando do tema, casos de equipes que precisam de um bom arqueiro não faltam.

São os casos de Internacional, Botafogo e Cruzeiro. O Colorado vive um momento instável na meta, com Rochet sofrendo com lesões e quem eventualmente o substitui não se firma. O fogão teve recentemente Neto na meta, mas não inspirou confiança e com isso a posição é um problema para o Glorioso.

E por fim o Cruzeiro, que não deu sorte com a lesão de Cássio, dono absoluto da meta. Matheus Cunha entrou e não convenceu, dando lugar a Otávio, que ainda adquiri experiência. Sendo assim, grandes times do nosso futebol precisam de um bom goleiro e Nyland poderia ser opção.

Mas, vale destacar que não existe no momento nenhum tipo de interesse e muito menos negociação envolvendo esses clubes com o goleiro. Entretanto, é uma situação que chama atenção e vale a pena ficar de olho nos próximos capítulos na carreira do mais novo carrasco da Seleção e que segue na disputa da Copa do Mundo.