O mercado do futebol vive dias movimentados com o futuro de Everton Cebolinha e de Savinho. Enquanto o Flamengo avalia ofertas por seu camisa 11, o Tottenham encaminha a compra recorde de uma joia do Manchester City.

Everton Cebolinha recebeu três propostas do exterior e deve deixar o clube carioca ainda nesta temporada. A diretoria rubro-negra aceita negociar uma liberação imediata, desde que o interessado seja um time de fora do Brasil.

O atacante de 22 anos, Savinho, está próximo de assinar com o Tottenham por cerca de 100 milhões de euros (R$ 605,7 milhões). A negociação representa a maior venda da história do Manchester City e deve ser finalizada durante esta semana.

O destino de Cebolinha: Flamengo

O ponta-esquerda do Flamengo despertou interesse do Krasnodar, mas a negociação não avançou após o surgimento de novas sondagens. Agora, Fiorentina e Colorado Rapids aparecem como os destinos mais prováveis para o jogador.

Além de buscar mais tempo em campo, o atleta quer assinar um pré-contrato para viabilizar sua saída. A rescisão ajudaria o time carioca a reduzir sua folha salarial, que hoje conta com salários superiores a R$ 1 milhão.

A transação milionária de Savinho

Os valores totais da venda de Savinho incluem 93,3 milhões de euros fixos e bônus por performance. O interesse do time de Londres cresceu após o pedido direto do técnico italiano Roberto De Zerbi.

Apesar de ter conquistado três títulos pelo Manchester City, o brasileiro busca novos ares para garantir presença em campo. Ele foi titular na última Copa América e deseja recuperar sua minutagem para o próximo ciclo mundial.

A expectativa de conclusão do negócio envolve ainda a possível saída de Omar Marmoush para a Premier League. O Tottenham espera que a transferência seja finalizada nos próximos dias, conforme os trâmites entre os clubes avançam.

A liberação de Savinho para exames médicos deve ocorrer assim que as pendências contratuais forem resolvidas entre os ingleses. O desfecho da operação consolida o recorde histórico de vendas do time comandado por Pep Guardiola.