O Fluminense assegurou a permanência da promessa Arthur Ryan, lateral-direito de 18 anos, com vínculo assinado até o final de 2029. O Palmeiras segue o mesmo caminho e negocia a extensão do contrato de Flaco López para garantir a continuidade do atacante.

A assinatura oficial de Arthur Ryan ocorreu na terça-feira, dia 18, dentro das instalações do CT Carlos Castilho. O atleta construiu sua trajetória no clube carioca desde os nove anos de idade, passando inclusive pelo futsal antes de migrar definitivamente para o futebol de campo.

Conquistas e trajetória das promessas: Fluminense

O jovem lateral tricolor já acumula marcas importantes no currículo, incluindo o título inédito da Copa Mitad del Mundo Sub-18 obtido no Equador. Arthur Ryan também defendeu as cores da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa do Mundo Sub-17 no ano de 2025.

Integrar a base com sucesso exige disciplina física constante e adaptação rápida às exigências táticas dos treinadores. Jovens talentos que conseguem transitar por diferentes modalidades, como o futsal, costumam demonstrar maior facilidade no controle de bola e raciocínio veloz em espaços reduzidos do campo.

Otimismo e metas no Palmeiras

No lado alviverde, a diretoria demonstra otimismo após conversas produtivas com o atacante Flaco López, que lidera as estatísticas do elenco na temporada de 2026. O jogador já sinalizou positivamente para a renovação, restando apenas o alinhamento de detalhes financeiros antes da assinatura do novo compromisso.

O projeto apresentado pelos dirigentes palmeirenses foca em consolidar o argentino como um dos pilares do elenco a longo prazo, oferecendo uma valorização salarial significativa. Atualmente, o contrato do atleta é válido até o final de 2029, e as tratativas miram uma extensão adicional de mais uma temporada.

Desempenho e foco em 2026

Flaco López registrou números expressivos na atual temporada, acumulando 17 gols e 11 assistências após 42 partidas disputadas pelo time paulista. A estratégia do clube busca reforçar o protagonismo do atacante.

Isso vai destacando que ele possui um status no futebol sul-americano difícil de encontrar em outras equipes. Manter jogadores com alto desempenho técnico exige do clube um ambiente que favoreça a evolução constante durante os treinos diários.

A diretoria espera concretizar os últimos ajustes contratuais nos próximos dias. Isso termina garantindo a permanência do camisa 42 até o fim de 2030 para buscar novas conquistas relevantes.