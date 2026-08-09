Itens pessoais usados por ícones mundiais alcançam valores expressivos em leilões realizados recentemente ao redor do mundo. Enquanto um assento de Taylor Swift em partida da NBA foi arrematado por US$ 7 mil (R$ 35,7 mil).

Um Honda NSX de Ayrton Senna tem lance estimado em até 800 mil libras (R$ 5,4 milhões). A cadeira da artista, ocupada durante um jogo do Cleveland Cavaliers, superou itens de outras celebridades presentes no ginásio. O valor arrecadado reflete o impacto econômico da imagem da cantora, que atrai atenção massiva de colecionadores dispostos a investir cifras elevadas.

Disputa por itens culturais de celebridades: Taylor Swift

O evento realizado pelo Cleveland Cavaliers em parceria com a The Realest também ofereceu assentos de outros famosos. O lugar de Travis Kelce saiu por US$ 1.405 (R$ 7,2 mil). Enquanto as cadeiras de Timothée Chalamet e Kylie Jenner alcançaram cerca de US$ 1 mil (R$ 5,1 mil) cada.

Para contornar questões de direitos de imagem, a organização evitou citar os nomes das personalidades de forma direta na divulgação. A estratégia focou na relevância cultural do ocupante, que coleciona prêmios Grammy e sucesso comercial global, atraindo um público ávido por objetos exclusivos.

O legado automotivo do tricampeão mundial

Já o esportivo Honda NSX, usado por Ayrton Senna em Portugal, será leiloado pela RM Sotheby’s em outubro, em Londres. O veículo, com código de chassis JHMNA11500T000233, possui pintura na cor Formula Red e um interior em couro preto que permanece impecável até hoje.

A relação do piloto com a fabricante japonesa foi fundamental para o desenvolvimento técnico desse modelo emblemático. Após testar o protótipo original na pista de Suzuka, o brasileiro solicitou ajustes que aumentaram a rigidez estrutural em 50%, garantindo o desempenho esperado pela equipe de engenharia.

Como forma de reconhecimento pelo trabalho de refinamento, a montadora disponibilizou três unidades do carro para uso pessoal do tricampeão em território europeu. O modelo que vai a leilão, registrado na época com a placa SX-25-59 era entregue ao esportista sempre que ele desembarcava para temporadas em sua residência no Algarve. Os interessados podem registrar seus lances durante a London Motor Week, realizada no hotel The Peninsula London.

O pregão promete movimentar o mercado de colecionadores automotivos com um valor que pode atingir até 800 mil libras. Isso termina consolidando a peça como uma raridade histórica indispensável para entusiastas da Fórmula 1.