Marlon Gomes mantém o vínculo afetivo com o Vasco mesmo após sua transferência para o Shakhtar Donetsk. O meia-atacante expressou publicamente seu desejo de retornar ao clube que o revelou para os gramados brasileiros.

O jogador destaca que a rotina vivida no clube e a paixão dos torcedores são os principais pontos de lembrança. O atleta frequentemente demonstra esse carinho em entrevistas sobre sua trajetória no futebol profissional.

O sentimento pelo clube formador: Vasco

Sinto muita saudade de nossas conversas noturnas que costumavam durar horas enquanto olhávamos as estrelas no quintal. O cotidiano, o clube e a torcida deixam uma imensa saudade em mim. Como um torcedor, sempre me comportei enquanto estava atuando dentro das quatro linhas do campo.

Em certos vídeos, é possível me ver no meio do campo cantando com a torcida quando a bola parava. Sinto muita falta daquele tempo em que caminhávamos juntos pela praia durante os fins de tarde ensolarados.

Sempre que visito o Rio, meus tios e minha família vascaína costumam me questionar sobre o assunto, declarou em entrevista à ESPN. A ligação com as arquibancadas fazia parte da identidade do atleta durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.

A família, composta por torcedores do clube carioca, reforça constantemente esse sentimento de proximidade com o ambiente Cruzmaltino.

Estatísticas e trajetória no mercado

A diretoria vascaína concluiu a venda do jogador por R$ 64 milhões no mês de Janeiro de 2024. Durante sua passagem pelo elenco principal, ele participou de 44 partidas, contribuindo com dois gols e três assistências totais.

Pela equipe ucraniana, o meia acumula 73 jogos, dez gols marcados e sete assistências registradas até o momento. Recentemente, houve negociações envolvendo o RB Leipzig em 2025, mas o profissional permanece vinculado ao time ucraniano atualmente.

O retorno ao Brasil depende de futuros acordos entre as instituições envolvidas no cenário internacional de transferências. Enquanto isso, o atleta segue acumulando experiência competitiva em sua jornada pela Ucrânia durante as temporadas europeias.