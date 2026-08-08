Beneficiários do Bolsa Família em Manaus foram orientados a regularizar uma etapa obrigatória para evitar problemas com o recebimento do auxílio. A Prefeitura informou que parte significativa do público ainda não realizou o acompanhamento de saúde exigido pelo programa federal.

Atualização é necessária para manter o benefício

O acompanhamento de saúde faz parte das condicionalidades do Bolsa Família. Devem cumprir essa exigência mulheres entre 14 e 44 anos, gestantes e crianças menores de 7 anos, com atendimento realizado nas unidades da rede básica.

Levantamento preliminar do Ministério da Saúde aponta que, no primeiro semestre, 293.660 dos 413.994 beneficiários aptos compareceram às consultas em Manaus. Isso representa uma cobertura de 70,9%, deixando quase um em cada três usuários sem a atualização obrigatória.

Entre o público infantil, a adesão foi ainda menor. Das 114.996 crianças que deveriam passar pelo acompanhamento, apenas 59.988 foram atendidas, índice correspondente a 52,2% do total esperado para o período.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que esse procedimento deve ser realizado duas vezes por ano. As vigências ocorrem entre janeiro e junho e, posteriormente, entre julho e dezembro, permitindo a atualização periódica das informações de saúde.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Documentos e atendimento nas unidades

Para realizar o acompanhamento, os beneficiários devem procurar qualquer unidade da Secretaria Municipal de Saúde e agendar a consulta. É necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF, além da caderneta de vacinação das crianças e do pré-natal das gestantes, quando aplicável.

Durante o atendimento, os profissionais verificam o estado geral de saúde dos pacientes. Também podem orientar sobre vacinação em atraso, solicitar exames complementares e encaminhar os usuários para outros serviços da rede pública, quando houver necessidade.

A Prefeitura alerta que deixar de cumprir essa exigência pode comprometer a continuidade do benefício. Inicialmente, o Ministério da Saúde envia notificações sobre a pendência, mas o descumprimento por mais de uma vigência pode resultar na suspensão e até no cancelamento do Bolsa Família para quem permanecer em situação irregular.