Dorival Júnior custava uma fortuna por mês ao Corinthians: R$ 2,5 milhões. Com a demissão do ex-técnico da Seleção Brasileira e a contratação de Fernando Diniz, o clube paulista passou a economizar significativamente com os gastos mensais e deu uma boa respirada em relação a folha salarial.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, Diniz e sua comissão técnica custam ao Timão R$ 1,5 milhão por mês. Ou seja, trata-se de uma economia de R$ 1 milhão se comparado com o que era pago ao grupo de trabalho anterior.

Dorival chegou a Neo Química Arena com uma carreira mais consolidada. Em 2022, ele conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores com o Flamengo. Na temporada seguinte, voltou a faturar o torneio nacional com o São Paulo e só saiu do Morumbi para comandar a Seleção Brasileira – a passagem foi rápida.

Créditos: Rodrigo Coca / Corinthians

Diniz, por sua vez, não foi contratado com a mesma pompa. Embora tenha conquistado a Liberta com o Fluminense, em 2023, o treinador somou trabalhos não tão convincentes na sequência de sua trajetória, sendo o último deles no Vasco da Gama. Querendo ou não, isso também pesa no momento da definição do salário.

Fernando Diniz está invicto no Corinthians

O que será do trabalho de Diniz no Alvinegro Paulista ainda não se sabe. Por enquanto, a única certeza é que o começo do técnico tem animado a fiel torcida. São dois empates e três vitórias da equipe sob o novo comando.

Com o treinador à frente do banco de reservas, o Corinthians empatou com Palmeiras e Vitória e venceu Platense, Santa Fé e Barra. A missão da nova comissão é tirar a equipe do desconforto no Brasileirão e ir longe nas copas.

Fernando pegou um trabalho que havia estagnado com o antecessor. Antes de ser demitido, Dorival acumulou oito partidas sem vitória.