O mercado da bola volta a se agitar nos bastidores do futebol brasileiro, justamente com mais uma joia sendo observada de perto por clubes europeus. No entanto, o cenário envolve disputas silenciosas, versões diferentes e até movimentações estratégicas que vão além do que aparece publicamente.

A situação gira em torno de Heittor, atacante de 18 anos do Palmeiras, que passou a despertar interesse internacional após sequência de boas atuações. O jovem, destaque no time sub-20, entrou no radar do Grupo City e também de outros clubes europeus, o que aumentou a tensão nas negociações.

Disputa nos bastidores envolve versões diferentes

De um lado, fontes ligadas ao Grupo City afirmam que o jogador está sendo monitorado pelo departamento de análise, mas evitam detalhar qualquer avanço concreto. Ainda assim, há a percepção de que o Palmeiras tem feito bastante movimentação para valorizar seus talentos, justamente tentando elevar cifras em possíveis vendas.

Do outro lado, o clube brasileiro confirma que existe proposta oficial pelo atleta, com valores que chegaram a 20 milhões de euros, cerca de R$ 116,82 milhões. No entanto, o contrato de Heittor prevê uma multa rescisória muito superior, fixada em 100 milhões de euros, equivalente a R$ 584,11 milhões, o que mostra o quanto o Verdão aposta no potencial do jogador.

Esse cenário acabou criando uma espécie de “guerra de narrativas” nos bastidores, até mesmo com diferentes interpretações sobre o estágio das conversas. Enquanto uns tratam como sondagem, outros enxergam uma negociação em andamento, o que mantém o futuro do atleta indefinido.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Shakhtar tenta atravessar negociação

Em meio a esse impasse, outro clube resolveu agir e pode mudar completamente o rumo da história. O Shakhtar Donetsk sinalizou recentemente com uma oferta ao Palmeiras, entrando na disputa pelo atacante e tentando superar o interesse do Grupo City.

Além disso, outras equipes europeias também fizeram sondagens pelo jogador, embora nenhuma tenha avançado de forma concreta até agora. Esse movimento mostra que Heittor deixou de ser apenas uma promessa interna e passou a ser alvo real no mercado internacional.

O interesse ganhou força após o desempenho do atleta em amistosos contra o Paraguai pela Seleção Brasileira sub-20, onde foi observado por diferentes olheiros. Em números, o atacante soma oito gols e uma assistência em 11 partidas somando clube e seleção, o que reforça o alto potencial citado internamente.

Mesmo com o assédio, o Palmeiras mantém cautela, até porque o jogador sofreu uma lesão no joelho no início do ano, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda assim, o clube acredita que o atleta tem um teto de desenvolvimento elevado, tanto tecnicamente quanto fisicamente.

Palmeiras avança em acordo fora das quatro linhas

Enquanto o futuro de Heittor segue indefinido, o Palmeiras também se movimenta em outra frente importante. O clube mantém conversas avançadas com a Prefeitura de São Paulo para renovar a concessão do terreno onde está localizada a Academia de Futebol, na Barra Funda.

O acordo envolve o pagamento de R$ 10,7 milhões, valor já aceito pelo clube, e pode garantir o uso do espaço por mais 20 anos. O atual contrato foi firmado em 1988, com validade de 40 anos, o que levaria seu encerramento apenas em 2028, mas o Verdão decidiu antecipar a negociação.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

A iniciativa foi baseada em uma legislação sancionada em 2023 pelo prefeito Ricardo Nunes, que permite a renovação de diversas concessões municipais. Entre elas estão estruturas esportivas utilizadas por clubes como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Portuguesa e Espéria.

Com isso, o clube tenta garantir estabilidade estrutural a longo prazo, justamente em um momento em que também trabalha para potencializar receitas com a venda de talentos. O caso de Heittor, portanto, simboliza não apenas uma possível negociação milionária, mas também a estratégia de crescimento do Palmeiras dentro e fora de campo.