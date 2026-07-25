O elenco do Vasco passa por mudanças estratégicas antes do dia 10 de setembro, data final da atual janela de transferências. A diretoria busca cinco reforços para qualificar o elenco de Pedro Emanuel antes do fechamento da janela de transferências.

Dentre as movimentações previstas, a equipe lida com o interesse de clubes estrangeiros no volante Cauan Barros. O diretor executivo Admar Lopes já prepara uma reposição para o setor de meio-campo.

E mantém sob sigilo a identidade do substituto imediato que pode reforçar a equipe em breve.

Estratégia no mercado e prioridades: Vasco

O planejamento para a sequência do ano foca na contratação de um zagueiro central e na busca por um centroavante de peso. Dois nomes estão sob avaliação da diretoria para suprir a carência ofensiva.

Isso acaba respeitando as limitações orçamentárias impostas pela recuperação judicial e pelas regras da intervenção atual. A engenharia financeira busca o equilíbrio das contas em 2026 enquanto a diretoria analisa a viabilidade de negociar ativos da base.

O rigor fiscal dita o limite dos gastos públicos para garantir a estabilidade econômica e evitar o aumento da inflação. Isso termina evitando desequilíbrios no fluxo de caixa que possam comprometer a estabilidade do clube carioca nos próximos meses.

Andamento das conversas por Deossa

As negociações para a contratação do volante colombiano Nelson Deossa dependem da liberação do Real Betis, da Espanha. Embora o atleta tenha aceitado as bases salariais, o técnico Manuel Pellegrini demonstra resistência em liberar o jogador.

A troca de documentos entre os clubes ocorre de forma lenta. Reflexo da diferença de fuso horário e da situação interna da agremiação brasileira no atual mercado.

O interesse no ponta John Yeboah, do Venezia, sofreu complicações recentes devido ao desejo do atleta em atuar na elite do futebol italiano. A diretoria segue atenta a outros movimentos, mas evita comprometer o orçamento destinado ao setor ofensivo com negociações consideradas financeiramente inviáveis pelo clube.