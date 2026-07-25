Jogador recusou salário de estrela no Bahia para defender as cores do Cruzeiro na sequência da temporada de 2026. O atleta em questão é o atacante Gabriel Pec, de 26 anos de idade, que recentemente foi anunciado como novo reforço da Raposa.

Em alta no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, o ponta estava na mira dos dois grandes clubes brasileiros. O Tricolor e o Cabuloso fizeram as mesmas propostas para a aquisição de seus direitos econômicos. Para além da compra, o time de Salvador também estava disposto a investir pesado para tê-lo no elenco.

O Bahia colocou na mesa de Pec um salário mensal de nada menos que R$ 2 milhões, que faria dele um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Não há informações sobre a quantia oferecida pela agremiação mineira, mas não deve ter ficado muito distante. De toda maneira, ele fez sua escolha pela equipe celeste.

No fim de junho, o Cruzeiro chegou a um acordo com o Galaxy e fechou a contratação do atacante por US$ 12 milhões (R$ 65 milhões, na cotação atual). Pec assinou contrato válido por cinco jornadas. Já regularizado ele está apto a entrar em campo e estrear vestindo a camisa cruzeirense.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Pec explicou escolha pelo Cruzeiro

Durante sua apresentação, o ponta foi questionado sobre o que o levou a escolher a Raposa e não o Bahia. Cria das categorias de base do Vasco da Gama, ele não escondeu que é torcedor cruzmaltino, mas explicou que optou pelo time belo-horizontino pelo projeto oferecido.

“Eu fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro, mas todos sabem que eu sou cria do Vasco. Eu cresci ali e sou muito grato ao Vasco, à torcida, lá vivi grandes momentos. Mas minha escolha foi o Cruzeiro porque apresentaram um grande projeto pra mim, pra minha carreira”, disse.