O futebol brasileiro sempre foi fonte de grandes talentos, seja por aqueles que já jogaram por aqui ou até mesmo atletas que vestem a camisa de um dos nossos clubes. Essas duas situações envolvem o Palmeiras e movimentam o mercado da bola.

O Manchester City, da Inglaterra, está de olho em um jogador do Verdão. Na última terça-feira (16), o portal britânico Sport Witness informou que os Citizens demonstram forte interesse na contratação de Heittor, atacante de 18 anos das categorias de base do Palmeiras.

De acordo com a publicação, o clube inglês já teria apresentado uma proposta oficial pelo jovem talento alviverde. Segundo o veículo, o City ofereceu cerca de 20 milhões de euros (R$ 118 milhões), pela Cria da Academia. No entanto, o Palmeiras recusou prontamente a investida inicial dos ingleses.

🚨 BREAKING: Manchester City have emerged as the leading European suitor for Brazilian wonderkid Heittor 🇧🇷🔵



Palmeiras have reportedly rejected an opening offer worth around €20 million (£17.4 million) for the 18-year-old, underlining just how highly they value one of the… pic.twitter.com/BWWoNBYLE7 — City Source (@CitySourceHQ) June 16, 2026

Ainda conforme a reportagem, a negativa não desanimou o Manchester City, que pretende seguir nas negociações para tentar viabilizar a contratação do jogador. A tendência é que as conversas continuem e possam se estender até a abertura da próxima janela de transferências.

Embora esteja adotando uma postura firme nas tratativas envolvendo seus principais ativos, o Palmeiras também precisa atingir a meta orçamentária de vendas prevista para 2026, estimada em R$ 400 milhões. Esse cenário pode influenciar uma eventual negociação envolvendo Heittor.

Ex-jogador do Verdão na mira de um gigante espanhol

E tem ex-atleta do Palmeiras que é notícia no mercado da bola. Também na última terça-feira (16), o jornalista espanhol Joaquim Piera, do jornal Diario Sport, revelou que o Barcelona está de olho na contratação do zagueiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras e atualmente vinculado ao Grupo City.

De acordo com a publicação, o clube catalão acompanha de perto o desenvolvimento da Cria da Academia e avalia a possibilidade de apresentar uma proposta na próxima janela de transferências. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre o estágio das conversas nem sobre a existência de uma oferta formal por parte do Barça.

🚨🇧🇷 ÚLTIMA HORA: O FC Barcelona está interessado no zagueiro Vítor Reis! Hansi Flick e Deco estão impressionados com ele e o veem como um jogador adequado ao estilo de jogo da equipe.



Primeiros passos já foram dados pelo FC Barcelona, que deseja conhecer as intenções do… pic.twitter.com/TQZEDlZW4o — Culés News Br (@Culernews) June 16, 2026

Mesmo sem deter mais uma fatia dos direitos econômicos do defensor, o Palmeiras acompanha a situação com atenção. Isso porque o clube tem direito a receber um bônus de 5 milhões de euros caso Vitor Reis seja negociado por um valor superior a 60 milhões de euros.

Vale lembrar que o zagueiro foi vendido pelo Verdão em 2025 em uma transação avaliada em cerca de 37 milhões de euros. Desse montante, 35 milhões de euros — aproximadamente R$ 220 milhões na cotação da época — foram pagos de forma fixa ao clube paulista.

Enquanto observa a possível movimentação no mercado envolvendo Vitor Reis, o elenco do Palmeiras segue em período de descanso e se reapresenta na Academia de Futebol na noite de 21 de junho. A exceção é o atacante Vitor Roque, que continua cumprindo um cronograma presencial de recuperação após passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo.